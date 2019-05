Las alternativas más elegantes para mujeres que no quieren ser la típica invitada Si tienes un evento especial y no quieres recaer en el convencional vestido, te propongo cuatro interesantes ideas de la firma Jorge Vázquez que te harán brillar VANESSA MULAS Miércoles, 29 mayo 2019, 20:00

¡Hola a todos! Aquí estoy de nuevo con vosotros a punto de finalizar el mes de mayo. Aunque seguimos con un tiempo inestable y tengo muchísimas ganas de enseñaros looks veraniegos, hoy quiero hablaros de estilismos arreglados que hay que empezar a tener en cuenta, ya que acabamos de dar el pistoletazo de salida a la temporada de bodas, bautizos y comuniones. Sabemos que las firmas especializadas en este tipo de eventos han proliferado en los últimos años gracias, entre otras cosas, a la visibilidad que dan las redes sociales a los nuevos talentos. Además, las firmas consagradas también prestan especial atención a esos looks de invitada con los que nos hacen soñar cada temporada.

A la hora de elegir un diseño debemos tener en cuenta el tipo de evento al que vamos a asistir y adecuar el look al contexto. No es lo mismo ir a una boda que a una comunión, ni tampoco será lo mismo que se celebre de día o de tarde, o que la ciudad elegida tienda a un clima frío o cálido... De ahí que tengamos una amplia gama de looks donde elegir, por lo que deberemos sopesar opciones como diseños largos o cortos, con manga larga o de tirantes, de una pieza o de dos, con accesorios importantes o minimales... Además, habrá que tener en cuenta nuestra propia morfología para adaptar las tendencias a nuestra silueta y así conseguir que nos favorezca lo máximo posible. Por ello, hoy os traigo cuatro opciones ideales y muy diferentes entre sí firmadas por Jorge Vázquez. Así, podéis ir haciendo acopio de ideas de cara a vuestros próximos eventos. ¿Quieres convertirte en la invitada ideal? ¡Toma nota!

El mono: el sustituto ideal para las que no quieren llevar vestidos

Para empezar, os muestro un mono de color rosa con un hombro al descubierto. Es de gasa, lo cual le aporta fluidez y movimiento. Sus asimetrías en escote y bajo del cuerpo lo hace muy especial y estiliza muchísimo. Como he dicho anteriormente, es de Jorge Vazquez, mientras que los pendientes los compré en un 'market' de artesanos.

Volúmenes y estampados XL

El segundo look es mi favorito. Se trata de un vestido de corte 'midi' con un colorido estampado de flores 'XL' que lo hace realmente atractivo de cara al buen tiempo. Como en el caso anterior, también deja un hombro al descubierto, algo que me parece realmente sofisticado. Además, el detalle especial llega de la mano de un enorme volante que nace desde uno de los hombros y consigue estilizar visualmente la silueta, compensado las formas del cuerpo con los volúmenes y las asimetrías del propio vestido. Por eso, es perfecto para chicas con curvas. Tanto el vestido como los pendientes de aro a todo color son de Jorge Vázquez.

Tonos neutros y detalles especiales

Ya sabemos que el blanco y sucedáneos como el crema o el marfil son colores restringidos para las invitadas a una boda. Es un tono reservado únicamente para la novia y nadie más, salvo que ella misma lo decida, debe restarle protagonismo en su día más especial. Sin embargo, estos looks neutros tan favorecedores sí se pueden utilizar en cualquier otro evento, como cócteles, comuniones o bautizos. Este modelo que os muestro tiene largo 'midi', una espectacular espalda coronada por un lazo y es bastante ceñido. Para restar seriedad al vestido se le ha añadido un cinturón beige con tachuelas y yo lo he combinado con unos stilettos en tonos crema. Todo es de Jorge Vázquez.

'Gold touch'

Por último, me gustaría enseñaros este vestido con escote en 'v' y una tela dorada en jacquard que me parece espectacular. El truco definitivo para conseguir un toque especial y extremadamente favorecedor es una lazada frontal a la altura de la cintura. Es un sencillo truco para afinar las silueta y potenciar el busto, ya que hace un efecto tipo corsé que sienta de maravilla. Gracias a su manga larga, este vestido resulta perfecto para bodas en las que la previsión meteorológica no sea muy esperanzadora. Lo he combinado con unos salones bicolor en 'animal print', también de Jorge Vázquez.

Espero que os hayan gustado mis propuestas de invitada perfecta. No puedo despedirme sin dar las gracias a la maquilladora y peluquera Marga López ponerme tan guapa con estos looks de fiesta y a Miguel Torres por sus increíbles fotos. ¡Volveré muy pronto por aquí con más ideas!