De Coachella a la ciudad: cómo adaptar la tendencia 'Far West' a tu día a día Prendas con flecos, tejidos 'denim', sombreros de ala, botas 'cow-boy' y colores tierra. Te enseño todo lo que necesitas para construir los looks más bohemios de la temporada VANESSA MULAS Miércoles, 24 abril 2019

¡Hola de nuevo! ¿Qué tal han ido estos días de Semana Santa? Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Los que me seguís por Instagram ya sabréis que he pasado unos días en Soria, ha sido una experiencia muy bonita. Así que aquí estoy de nuevo, lista para enseñaros mis nuevas propuestas. Recientemente, se ha celebrado el festival musical de Coachella, donde los looks de esencia bohemia se han consolidado como los nuevos protagonistas de esta cita que cada año congrega a modelos, actrices e 'influencers' de todo el mundo, dispuestas a impactar con sus estilismos más estudiados. Como ya sabéis, soy una enamorada de este tipo de looks, en los que se mezclan flecos, flores, sombreros, ponchos o botas cowboy. Precisamente, tengo especial predilección por este tipo de calzado 'Far West' que está arrasando en 'street-style'. ¿A vosotras también os gustan o, por el contrario, os parecen exageradas?

Para evitar que estas botas resulten demasiado impostadas, por muy coloridas o llamativas que sean, os voy a enseñar unos sencillos trucos para adaptarlas a tus looks diarios en la ciudad sin que parezca que vas disfrazada. Si la semana pasada os descubrí cómo se llevan los monos esta temporada, al final de este artículo, os mostraré las tendencias más punteras que puedes encontrar actualmente en el mercado. Desde las más sencillas hasta las más estrafalarias, de firmas 'low-cost' y de grandes diseñadores... La moda se empeña en ponernos las botas 'cow-boy' en bandeja para dar un giro radical a nuestros looks de primavera. Os demuestro algunas de sus ventajas en las siguientes imágenes, algunas están realizadas en Olabeaga, un lugar muy especial donde confluye la moda, las artes escénicas, el 'handmade' y la ría. Si no habéis estado en Zwap, os lo recomiendo. Su terraza y su market son un combo perfecto para disfrutar de un fin de semana diferente.

El Oeste en un vestido 'denim'

Personalizar nuestras prendas está a la orden del día y yo he decidido hacer lo propio con uno de mis vestidos favoritos. Se trata de este diseño vaquero, ceñido y de largo 'midi' que compré en Mango. Lo he customizado con flecos de cuero marrón en el bajo para darle un toque 'West' que encaja a la perfección con su estética del Lejano Oeste. Lo he combinado con acccesorios que siguen esa misma gama de tonos tierra: un bolso de Dolores Promesas con detalles metálicos, unas botas de caña alta compradas en una tienda local y un sombrero mostaza de Parfois.

La biker más cañera

Las cazadoras de cuero con flecos son un clásico del mundo del rock. Las estrellas han lucido este tipo de chaquetas durante décadas y, aún hoy, son un reclamo para nosotras, ya que consiguen imprimir un toque especial en los looks del día a día. ¿Cómo transformar una prenda tan rockera en un look bohemio? Muy fácil: eligiendo bien los accesorios y utilizando prendas especiales y divertidos que rompan con su esencia cañera. Por ejemplo, una camisa vintage de lunares anudada en el frontal y un bolso con estampado de bananas de Dear Tee, ¡me encanta y me lo pongo un montón en verano! La biker que yo llevo es de nueva temporada de Stradivarius y los vaqueros son de Salsa Jeans.

Chalecos especiales con un toque 'fringe'

Tomando como base el estilismo anterior, comprobamos cómo se puede transformar un look con un simple cambio de chaqueta. En esta ocasión, recurro a un chaleco firmado por Libelule, de media manga, con textura de antelina y rematado con largos flecos en el bajo. Es una opción ideal para la época de entretiempo y una solución fácil si quieres construir un look bohemio en cuestión de segundos. Yo he completado mi estilismo con un sombrero gris de Parfois y unos botines de esencia cow-boy.

Ponchos estampados, un comodín para entretiempo

Los ponchos son perfectos para este tipo de looks. Son atemporales, versátiles y muy cómodos para ponerte por encima en época de entretiempo, cuando las temperaturas inestables hacen mella en nuestro día a día. Con este diseño de estrellas, comprado en un market hace ya varios años, he podido construir varios looks muy diferentes entre sí. Uno más sencillo con vaqueros, como el que vemos en la imagen, y otro más arreglado, con el pelo recogido, una falda de antelina y un cinturón de piel bicolor que podrás ver en nuestra galería. A continuación, como os he comentado anteriormente, os dejo una selección de botas cow-boy para arrasar esta temporada.

Shopping: Las infinitas posibilidades de las botas 'cow-boy'

Arriba, de izquierda a derecha: Botas de caña alta de piel grabada, de Uterqüe (159 euros). Botines de ante marrón con tacón 'midi', de Zara (29,99 euros). Botines tricolor con detalles en 'snake print', de Stradivarius (39,99 euros).

Abajo, de izquierda a derecha: Botines de ante con bordados y paneles decorativos, de Mango (109,99 euros). Bota de caña alta con costuras vistas y detalle de estrella, de Ganni (520 euros). Botines de ante con tacón alto y flecos, de Aquazzura (c.p.v.).