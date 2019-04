Las claves de los looks de Coachella están en Bizkaia

Coachella no es solo el festival musical del momento. Sí, sus artistas encabezan las listas de hits, como lo hace Rosalía con su 'Con Altura' o la estadunidense Ariana Grande con su 'Thank U, Next', actuaciones recientes. Pero más allá del panorama musical, la cita se ha convertido en todo un encuentro de referentes de estilo. Los looks que se han dejado ver por Palm Spring, en California, no han decepcionado. La indumentaria más insólita de modelos, 'instagramers', actrices, actores y conocidos rostros internacionales se ha hecho viral y ahora marca tendencia. Es el típico evento que sirve de escaparate de las tendencias que pegarán fuerte en los próximos meses. En Bizkaia Dmoda te las dejamos a tus pies con un manual básico de 'outfits' festivaleros que se ajustan al estilo vintage que impera en estos acontecimientos y que puedes encontrar sin salir de Bizkaia.

Galería. Alessandra Ambrosio disfrutó del primer fin de semana del festival junto a unas amigas. En la galería, los mejores estilismos del evento.

Los vestidos, la opción con más éxito

Los vestidos han sido la prenda estrella con diferencia en este primer fin de semana de festival y se han podido contemplar en cada una de sus clases de largos y tonalidades. Los años 90 estuvieron bien presentes en toda la velada con minivestidos en colores opacos. A la tendencia se sumaron las 'tops' del momento. También tuvieron su espacio los 'midi', con su corte por debajo de la rodilla y estilo boho en tonos empolvados como el lila – el invicto de la temporada–. Los vestidos largos, por su parte, aparecieron en gamas alegres ¡repletos de color!

El vestido con grandes lunares, al estilo años 60, es de Flamingos Vintage Kilo Bilbao y cuesta 12,25 euros. El vestido 'midi' con topos en color lila, de esta misma tienda, cuesta 23 euros. El vestido largo en color amarillo y con motivos geométricos es de la firma vizcaína Dossis Designs y cuesta 135 euros.

El denim, no falla

El denim resulta un básico fundamental dentro de los festivales y así lo fue otra vez más. ¡Nunca falla! Ya sea en shorts, pantalones o en chaquetas 'oversize'. La nueva tendencia para esta primavera viene en forma de peto. Son muy cómodos y el clásico azul combina con absolutamente todo. Aunque hay quienes van más allá y apuestan por unas tonalidades más 'baby', como el rosa palo o el blanco con franjas de colores.

El pantalón vaquero largo de Tommy Hilfiger es de Arizona Vintage y cuesta 95 euros. El peto, también de esta tienda, vale 129 euros. Abajo a la izquierda, peto rosa palo con flores en la parte central de Flamingos Vintage Kilo Bilbao. Cuesta 24 euros el kilo. También de esta tienda y del mismo precio es el peto vaquero corto de la última foto.

Estampado floral, ¿sí o no?

La moda no entiende de primaveras sin el característico estampado floral. Es una apuesta clara dentro y fuera del recinto festivalero y esta temporada viene directamente desde los años 30 con sus camisas hawaianas. Una propuesta que siempre dota a los looks de una frescura propia del sur de California. Permiten cualquier color: beige, rosa o verde; y todo tipo de hoja. Las más actuales, en colores llamativos y motivos geométricos.

La camisa hawaiana verde es de Flamingos Vintage Kilo Bilbao y cuesta 17 euros. La camisa morada con estampado geométrico es de la firma vizcaína Dossis Designs y cuesta 35 euros.

La revolución del encaje

En Coachella el encaje ha provocado toda una revolución en tops y vestidos. Eso sí, nada de coloridos, en tonalidades neutras como el blanco o el beige claro. Combinan a la perfección con el 'western style' y sus botas 'cowboy', el calzado de tendencia, como ya te contamos hace unos días en Bizkaia Dmoda. A la hora de coronar los look, hay que decir adiós a las clásicas diademas de flores que nos han acompañado verano tras verano. Se suplen con sombreros estilo 'indie' que combinan con todo.

El vestido beige de encaje es de Flamingos Vintage Kilo Bilbao y cuesta 23 euros. Combina a la perfección con el sombrero 'western', de la misma tienda, que vale nueve euros.

Un vestido para no pasar desapercibida

Hay noches de festivales que precisan de atuendos fuera de lo común, con los que una se sienta la verdadera reina de la pista de los 80. Las prendas metalizadas pueden contribuir a ello. Tops y vestidos en dorados o plateados se dejaron advertir entre la masa que se reunió en Palm Spring. Y si existiera un conjunto de top y short con maxi lentejuelas que con la luz reflejara destellos violetas ¿Qué? ¡Lo tenemos!

Este vestido con lentejuelas es de Dossis Designs y cuesta 280 euros.

¿Te pondrías alguno de estos estilismos? El BBK Live está cada vez más cerca, así que al menos pueden servirte de inspiración.