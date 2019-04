Así puedes llevar el mono, la prenda que necesitas esta primavera Esta pieza tan versátil, que se creó como una prenda de trabajo, ha vuelto para invadir tu armario. Te propongo distintas formas de combinarlo VANESSA MULAS Miércoles, 17 abril 2019, 16:30

¡Hola de nuevo! Si la semana pasada os propuse looks cómodos para viajar en Semana Santa, hoy os traigo la tendencia por excelencia de esta primavera: los monos. A pesar de que se creó como una prenda de trabajo, a lo largo de la historia su uso ha ido evolucionando hasta tal punto que hoy en día es una prenda muy deseada por el mundo de la moda. Una pieza muy versátil, tanto para el día como para la noche, que te permite crear un 'lookazo' sin complicaciones.

A mí con el buen tiempo me pasa que todo me gusta y me tengo que controlar mucho. No sé si es por los colores o que la primavera la sangre (y el consumismo) altera, pero entro en una tienda y se me van los ojos. Para esta Semana Santa he hecho una compra de esas que me gustan a mí: ¡buena, bonita y barata! Así que mi nueva adquisición es un mono 'denim' de Pimkie, al que sé que voy a sacar mucho partido los próximos meses. Es oscuro, de manga larga, con botones y cinturón. Las características perfectas que busco en este tipo de prendas.

Me gusta llevarlo recogido por abajo, aunque también se puede lucir suelto, tal y como os muestro en las fotografías que acompañan a este artículo. Las opciones para llevarlo son infinitas: en looks más sofisticados, más primaverales, para salir una noche, con una propuesta estilo 'boho'... ¿Cuál es vuestra alternativa favorita? Podéis encontrar monos vaqueros en tiendas como H&M, Laredoute o Mango si tenéis pensado incluirlos en vuestro armario los próximos meses. Aquí os muestro cómo lo he combinado yo en función del toque que quería darle en cada ocasión:

Con mostaza, el color estrella esta temporada

En este caso, os propongo un look en color mostaza, ¿qué os parece? Una opción quizá más arriesgada que el resto de estilismos que os traigo, pero resulta muy favorecedora. Además, ya os habréis dado cuenta de que este tono es uno de mis favoritos. El sobrero es de Parfois de nueva colección, el bolso tricolor también es de esta tienda de accesorios, la chaqueta 'boho' con borlas en color crudo no recuerdo dónde la compré; y las botas en color mostaza y con tacón son de Marypaz.

Con diadema joya y pañuelo a la cintura

Este es otro de mis looks favoritos con el mono vaquero como protagonista. En este caso, he cambiado el cinturón por un pañuelo anudado a la cintura de Highly Preppy. La chaqueta de Pailetes es de La Eme Boutique, una tienda de Ponferrada que tiene prendas ideales. Los pendientes son de Sfera. En mi opinión, la diadema joya le da un toque especial al look. ¿Qué os parece? El mono se puede llevar recogido por abajo, que creo que queda más casual, o suelto si os gusta más. Los zapatos rosas son de Stradivarius y el bolso rosa con un toque de 'print animal' es de Parfois.

Con 'blazer' de rayas y tacones

Esta propuesta es más primaveral, con colores más suaves y neutros. No sé si a vosotras os pasa, pero yo ya tengo muchas ganas de que haga buen tiempo y poder lucir prendas más ligeras y fresquitas. La blazer, en cruzo y azul, me la he comprado recientemente en Pimkie. El bolso gris es de Guess y los zapatos azules son de Mustang. La diadema rosa de destellos de nudo es de Pimkie.

Con 'print animal' para un look más salvaje

Esta última opción, es moderna, cómoda y vestida si queremos salir una noche a tomar algo. Los pendientes son de Bimba y Lola, la 'blazer' con 'print animal' la compré en Instagram y la diadema en tonos crema es de Stradivarius.

¡Disfrutad mucho de estos días con la familia, los amigos y, en definitiva, sed felices! Es una época perfecta para desconectar de la rutina y no obsesionarnos con ir a la última, lo importante es sentirnos cómodas y a gusto con nosotras mismas. ¡Nos vemos a la vuelta!