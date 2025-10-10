Dos jóvenes vizcaínos brillan con sus diseños en la Semana de la Moda de Lisboa Recién graduados en el IED Kunsthal Bilbao, Ainhize Ganzabal y Eloi Sacristán presentaron en Lisboa colecciones innovadoras sobre el cuerpo, la identidad y la tecnología

Virginia Melchor Viernes, 10 de octubre 2025, 18:04

El talento vizcaíno ha vuelto a traspasar fronteras. Eloi Sacristán y Ainhize Ganzabal, dos jóvenes diseñadores formados en el IED Kunsthal Bilbao, han llevado sus creaciones hasta la Semana de la Moda de Lisboa, uno de los escenarios internacionales más destacados del sector. Recién graduados en Diseño de Moda, ambos presentaron las colecciones que desarrollaron como Trabajo de Fin de Grado, propuestas que sorprendieron por su «mirada innovadora y profundamente conceptual sobre la relación entre el cuerpo, la identidad y la tecnología».

El desfile, celebrado el pasado 30 de septiembre en la embajada italiana de Lisboa, reunió a doce jóvenes promesas del diseño seleccionados entre las distintas sedes del IED en Barcelona, Madrid, Bilbao, Cagliari, Roma, Florencia, Turín y Milán. Bajo el título Repeat the Action, la cita fue mucho más que una pasarela: una performance en la que moda, cuerpo y arte se fusionaron para explorar nuevas formas de expresión.

Ainhize Ganzabal: la intimidad bajo la lupa

Ainhize Ganzabal presentó 'ILO', una colección poética y crítica que reflexiona sobre la intimidad, la acción y la vigilancia en la sociedad contemporánea. Formada en el IED Kunsthal Bilbao, la diseñadora de Sopela combina técnicas artesanales como el deshilado con tecnologías de seguimiento corporal para cuestionar cómo cambia la relación con nuestro cuerpo cuando es observado.

«Me interesa esa tensión entre lo hecho a mano y lo digital, entre lo íntimo y lo público», explica. El resultado son piezas que parecen respirar, tejidos que hablan del cuerpo como un territorio íntimo y político, donde lo estético se encuentra con lo emocional.

Eloi Sacristán: lo humano frente a la máquina

Por su parte, el bilbaíno Eloi Sacristán presentó en Lisboa su proyecto '10000110001', una reflexión sobre los límites entre lo humano y lo tecnológico. Inspirado por el transhumanismo y la materia, combina alambres, silicona y plásticos técnicos para crear prendas que se transforman, se tensan y casi parecen tener vida propia.

«Me interesa explorar la frontera difusa entre lo orgánico y lo artificial, entre el cuerpo y la máquina», explica. Su trabajo, casi escultórico, es una investigación sobre el tiempo, la pausa y el futuro del cuerpo en la era digital.

Una cantera de talento

Con proyectos de este calado el IED Kunsthal se reivindica como «un laboratorio vivo» donde alumnado, docente y una amplia variedad de agentes sociales y del mundo de la empresa intercambian conocimientos, exploran juntos y colaboran en proyectos reales asociados a valores como la sostenibilidad, la diversidad o la tecnología al servicio de las personas. El IED Kunsthal forma parte de un 'network' con 11 sedes en España, Italia y Brasil y brinda al alumnado la oportunidad de desarrollar proyectos de dimensión internacional.

Este reconocimiento en Lisboa no solo confirma el talento emergente que florece en Euskadi, sino también la proyección internacional del diseño vasco, cada vez más presente en los grandes circuitos europeos.