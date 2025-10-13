El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos hermanos llenan de color y alegría el Casco Viejo con su nueva tienda de objetos bonitos.

Dos hermanos llenan de color y alegría el Casco Viejo con su nueva tienda de objetos bonitos. Yvonne Iturgaiz

Dos hermanos llenan de color y alegría el Casco Viejo con su nueva tienda de objetos bonitos

Guillermina y Mikel, que han crecido detrás del mostrador, han abierto un comercio singular con decoración, cerámica, papelería especial, regalos originales y accesorios con estilo

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:44

Justo el día del apagón eléctrico, el pasado 28 de abril, abría sus puertas La Violeta, la nueva tienda de cosas bonitas del Casco Viejo. ... En Bilbao, el apagón duró poco tiempo, pero aquella oscuridad momentánea contrastó con la propuesta de este espacio, ubicado en el número 15 de la calle Bidebarrieta, donde la luz y, sobre todo, el color son los grandes protagonistas. Detrás del proyecto están Guillermina y Mikel, dos hermanos que han seguido los pasos de sus padres y abuelos en el comercio bilbaíno y que ya habían apostado anteriormente por otros negocios.

