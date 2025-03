Nervios, fotos, muchos abrazos... Así han vivido los modelos con síndrome de Down su desfile en Bilbao El desfile solidario 'Moda para todos', organizado por la Fundación Síndrome de Down y BilbaoCentro, se celebró este martes en el Palacio Euskalduna

Como pasa con cualquier artista que está a punto de salir al escenario, los nervios estaban a flor de piel ya una hora antes del inicio del desfile benéfico 'Entre todos, moda para todos/as Denontzako Moda' de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco, celebrado este martes por la tarde en el Palacio Euskalduna. Los camerinos eran un hervidero de saludos, conversaciones, sesiones de maquillaje, peluquería y fotografías entre los 124 participantes de la ya decimotercera edición del evento, que coincidía además con el 35º aniversario de la Fundación.

Los más nerviosos eran sobre todo los primerizos como Ainhize, una joven bilbaína de 17 años. «Estuve ensayando el jueves y ayer también en casa. Estoy nerviosa pero a la vez tengo ganas de salir ya», comentaba emocionada mientras la maquilladora Marta Pérez aplicaba un suave color en sus labios. «Es un lujo trabajar con ellos. Son un amor y se dejan hacer y es que además, son guapísimos. Es la segunda vez que vengo y me apuntaría a las siguientes porque es una iniciativa maravillosa, hecha con muchísimo corazón», recalcaba.

La misma sensación tenía Ana Álvarez, de la peluquería Tonific, que lleva muchos años acudiendo a esta cita. «Antes se organizaba en el Teatro Campos, pero ahora aquí en el Palacio Euskalduna estamos ya como los grandes artistas», decía riendo. A Ana le encanta la experiencia porque ve cómo ellos se lo pasan en grande y las maquilladoras y peluqueras más aún. «Si es que no paran en todo el día, se apuntan a todo. Laura, a la que estoy peinando ahora, vino el otro día a la pelu y me dijo que venía de clase y que luego se iba a zumba», explicaba.

Muchas caras conocidas

Entre los modelos por un día de la fundación, también se colaban en los camerinos numerosas caras conocidas del deporte, la cultura y de los medios de comunicación que iban a acompañar a cada grupo de participantes ataviados con las propuestas de 30 comercios de Bilbao. Rafa Alkorta, Virginia Berasategui, Maribel Salas, Isidro Elezgarai, Itziar Lazkano... Entre ellos, también estaba la periodista de El Correo Virginia Melchor, en la que es ya su tercera participación en el evento. «Me encanta porque salen sin coreografías, sin poses, son realmente auténticos y lo dan todo, sin importarles la mirada de los demás, como deberíamos hacer todos», recalcaba. Por su parte, el periodista deportivo de Telebilbao, Edu Velasco, confesaba que a raíz de participar en el desfile, del que ya es veterano, ha creado un lazo inquebrantable con uno de los participantes, Iñigo Hermoso. «Me llama todas las mañanas antes de irse al trabajo y por la noche me manda un WhastApp para saber si ya he llegado a casa», explicaba.

A su lado, La Otxoa se preparaba ya para vestir la ropa de Basque, con una tabla de surf bajo el brazo incluida. «Para mí han elegido una marca ecológica, porque me conocen muy bien y saben que siempre he sido muy verde», comentaba divertido. También se ha apuntado al desfile la periodista de TVE Verónica Elorza, que el año pasado colaboró con la asociación para hacer un calendario benéfico. «En aquella ocasión no podía, pero este año me llamaron y ¡cómo no me voy a animar! Es una iniciativa preciosa, es una auténtica gozada y una alegría dar visibilidad a esta gente tan estupenda. Me encanta porque es una manera de hacer ver que todos somos diferentes y todos podemos hacer cosas estupendas», aseguraba.

Cuando ya faltaban pocos minutos para el comienzo de la gala, Olga Zulueta, directora creativa del evento, pedía a los participantes que se pusieran en orden para salir al imponente escenario del Palacio Euskalduna. «Los chicos se pasan todo el año preguntándome cuándo es el desfile, están ansiosos por participar. Les conozco desde hace tantos años que los tengo siempre en mi corazón», confesaba. Dani Álvarez y Yolanda Alzola, los maestros de ceremonia, arrancaban la gala cuando los participantes, concentrados y nerviosos a partes iguales, se mantenían firmes en sus posiciones. «Una vez que salen al escenario se sueltan rápidamente y a veces me cuesta sacarlos de allí. ¡Son animales escénicos!», explicaba Olga mientras se oían los primeros aplausos del numerosísimo público congregado en el Euskalduna. Por fin llegaba el momento que llevaban todo el año esperando. Solo quedaba disfrutar y hacer disfrutar.