V. Melchor

'Chupa y calla', 'Lo tengo mojadito...': Las chapas de la polémica que se venden en Aste Nagusia

Este año numerosos vendedores ambulantes recorren los puntos del recinto ferial con este tipo de productos personalizados

A. Mateos

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:26

Una de las curiosidades que deja esta Aste Nagusia es la venta de chapas con inscripciones. Son varios los vendedores ambulantes que recorren las txosnas ubicadas en el recinto ferial del Arenal y sus alrededores, como por ejemplo la Plaza Circular, con un cartón de gran tamaño que incluye decenas y decenas de estos distintivos personalizados. Frases de todo tipo... y alguna de ellas, polémica. 'Chupa y calla', 'lo tengo mojadito', 'hoy follo' o 'pija de mierda', son algunos de los lemas que llevan estas chapas.

Una actriz denuncia las polémicas chapas que venden en Aste Nagusia.

El producto tiene mucho tirón, especialmente entre los jóvenes. Cuestan dos euros y medio cada una y los vendedores te dejan dos por cuatro euros. ¡Incluso alguno acepta bizum! Cuando uno recorre los principales puntos de la fiesta de Aste Nagusia es imposible no ver a gente con la chapa sujeta a la camiseta.

V. Melchor
«La que más se vende es 'soy calvo' y 'soy facha'», afirma uno de los vendedores a este periódico. Lemas con gancho, muchos graciosos como 'caña aquí', 'el tiempo sin ti es empo' o 'me gustaría ser tu mejor desconocido', otros con el rostro de un famoso... y algunos que rozan el límite de la ética.

Lo ha denunciado la actriz madrileña Rebeca Alfayat, que estos días se encuentra en Bilbao disfrutando de Aste Nagusia. «Estas son las chapas que hay este año en todas las fiestas. A mí me da que pensar. ¿De verdad os pondríais este tipo de chapas con ciertas frases? Creo que esto también es algo que no podemos normalizar», dice en un vídeo publicado en su perfil de TikTok. Las inscripciones malsonantes son las que más han llamado la atención de la actriz que dice sentirse «asustada» con el éxito de estos productos.

