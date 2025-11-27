El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alba crea joyas con las más de 100 orquídeas que tiene en casa.

Alba dejó su trabajo fijo en la oficina para crear joyas con más de 100 orquídeas… y hasta con piparras

Esta artesana bilbaína ha cambiado su empleo estable de siete a tres por su pasión por las flores, que hoy transforma en arte bajo la firma Kaoticat

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:05

Durante años, Alba vivió sumergida en una rutina que parecía perfecta sobre el papel. «De siete a tres, trabajo fijo, buen ambiente…», explica. Había estudiado ... Turismo en Deusto, trabajado en hoteles y agencias de viajes, hasta llegar a un puesto estable de administración. No podía quejarse, y sin embargo, algo dentro de ella vibraba de manera silenciosa, insistente. «Me gustaba mi trabajo, pero tenía esa sensación de que mi vida no estaba alineada con lo que yo era». Aquella pequeña incomodidad fue creciendo hasta convertirse en una idea imposible de ignorar: la necesidad de volver a crear. Y es que la creatividad había sido su compañera desde niña; entre los 6 y los 16 años asistió a una escuela de arte donde se enamoró del tacto de la arcilla, del olor de la pintura y de la libertad de transformar la materia en algo propio. Pero con los estudios y el trabajo, ese impulso quedó relegado a un rincón, hasta que buscando evadirse del estrés empezó a hacer velas. «Era mi desconexión, mi ratito», recuerda.

