Hay unos pendientes para cada tipo de rostro y son de la firma que triunfa en Bilbao Leboh irrumpe en la escena vizcaína con unos pendientes a todo color y unas piezas geométricas que permiten jugar con su largura para adaptarse a los distintos tipos de facciones BIZKAIA DMODA Lunes, 10 junio 2019, 00:18

Estamos viviendo una época en la que los complementos están jugando un papel igual o más relevante que el propio vestido en los looks de invitada. El auge del color y las formas XXL en los pendientes están ganando importancia frente al minimalismo imperante desde hace varias temporadas. Lo comprobamos en diseños como los de Papiroga y lo corroboramos en esta selección de maxipendientes para invitada que mejor quedan con el pelo recogido. Adecuar estos accesorios a tu peinado, a tu traje o a tu propia fisionomía es algo fundamental para sacar el mayor partido a tu look, por eso también debemos tener en cuenta las facciones a la hora de elegir un determinado modelo de pendiente. De este modo, la firma vizcaína Leboh nos pone la tarea fácil, ya que en su nueva colección encontramos una exquisita selección de diseños a todo color, con suculentas formas capaces de adaptarse a cada tipo de rostro. Su peculiaridad reside en que las piezas que componen cada uno de los modelos se pueden quitar y poner para alargar o acortar el pendiente a tu gusto. Además, están cortados a láser y elaborados en metacrilato, por lo que no pesan nada a pesar de su aparente contundencia. Son divertidos, elegantes, despreocupados y, lo mejor, cuestan menos de 50 euros. Según especifican desde su página web, son «versátiles, diferentes y se adaptan a las circunstancias», por eso, vamos a analizar qué modelos son los ideales para cada tipo de persona, teniendo en cuenta las facciones de su rostro.

Rostros redondos

Este tipo de fisionomías se dan cuando las proporciones de rostro son las mismas tanto en anchura como en longitud. En este caso, deberías apostar por pendientes largos y estrechos que te ayudarán a estilizar tus facciones y crear un efecto de elongación en el rostro. En este caso, la solución está en los pendientes Mercury, inspirados en la famosa estrella del rock. Se trata de unos pendientes multicolor estampados y cortados a láser que, a pesar de su largura (la cual se puede amoldar según tus preferencias) son extremadamente ligeros.

Rostros ovalados

Se caracterizan por tener las mismas medidas entre mejillas y frente. Sus rasgos son curvilíneos, la barbilla estrecha y el rostro no demasiado alargado. Este tipo de facciones son las más agradecidas, ya que cualquier tipo de pendiente puede encajar a la perfección, al no ser ni demasiado redondo ni demasiado angular. Puestos a evitar alguno, mejor los que sean demasiado largos. En este caso, elegimos los pendientes Abanico, confeccionados en metracrilato y cortados a láser en forma de abanico de varios colores.

Rostros cuadrados

La longitud de este tipo de rostros suele ser muy corta, con unas facciones muy marcadas, en especial en frente y barbilla. Para estilizar su volumen y crear una mayor armonía es conveniente hacer uso de pendientes alargados o geométricos, siempre dando mayor presencia a las curvas. Habrá que evitar, igualmente, los pendientes pequeños o demasiado angulares. La opción ideal la tenemos en los pendientes Olimpia, un diseño que se convertirá en un indispensable de las fiestas y eventos que se avecinan. Disponibles en varios colores.

Rostro rectangular

Al igual que en el caso anterior, lo mejor para este tipo de fisionomía son los pendientes redondos o con forma de lágrima que consiguen equilibrar la forma alargada y cuadrada del rostro. De este modo, conviene evitar los pendientes largos. Por eso, elegimos los pendientes Sfera 'mini' y su irresistible toque tricolor.

Rostro con forma de diamante

Este tipo de rostros se da cuando la barbilla y la frente son más estrechas que las mejillas, las cuales son prominentes y están especialmente marcadas. Si este es tu caso, lo mejor es optar por pendientes XXL, grandes y, si quieres, extravagantes, que sacarán tu mejor cara. Cuanto más anchos y curvos, mejor. En los pendientes Quadrato tienes la solución. Están disponibles en varios colores y están formados por dos piezas redondas y una rectangular, capaces de transformar cualquier looks por sí solos.

Rostro con forma de corazón

Son los rostros con la frente más ancha que las mejillas y una barbilla estrecha. En este caso, deberás apostar por pendientes cuya forma sea opuesta al óvalo de tu cara. La mejor opción son los diseños XL que contrasten con la delgadez de tu mentón. Una buena opción son los pendientes en forma de lágrima o triángulo. En este caso, elegimos los pendientes Elisabett, que comienzan y acaban en punta y están disponibles en colores azul y salmón.