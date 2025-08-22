Del lío de Marijaia con Mari Domingi al superpoder de evitar la resaca: así responden los bilbaínos al test más gamberro de Aste Nagusia Bilbaínos y turistas ponen a prueba sus conocimientos en este cuestionario lleno de humor, imaginación… y algún acierto

Virginia Melchor Viernes, 22 de agosto 2025, 07:59 | Actualizado 08:14h.

Muchos bilbaínos llevamos toda la vida disfrutando de Aste Nagusia, pero… ¿realmente conocemos los detalles de nuestras fiestas? Hemos recorrido las txosnas, epicentro de la diversión, para comprobar cuánto sabemos sobre la semana más grande. ¿Cuándo se celebró la primera edición? ¿De qué color son los ojos de Marijaia? ¿Cuántas comparsas participan? Los encuestados han tirado de humor e imaginación con sus respuestas: que si la novia de Marijaia es Mari Domingi, que si lleva los brazos rellenos de «confeti y músculo», que si el perfume oficial de Aste Nagusia es 'eu de pis', que si pudiesen tener un superpoder para estos días sería teletransportarse a la cama y levantarse sin resaca... Y luego dicen por ahí que somos sosos. ¡Dentro vídeo!

Bilbao

Marijaia