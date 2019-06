La mascota de... «Ha subido setenta veces al Gorbea» Miguel Ángel y Fibi, en la cumbre del Anboto, junto al buzón. Miguel Ángel Garrosa Periodista. Hijo de guardabosques, siempre ha sido amante de la naturaleza y los animales, pero la única mascota de su infancia fue un canario: «Vivió 17 años y creo que nunca he llorado tanto como cuando murió. ¡Hoy no tendría un pájaro enjaulado!». CARLOS BENITO Sábado, 29 junio 2019, 19:46

Dice Miguel Ángel Garrosa en su perfil de Instagram que tiene «alma de perro», y lo cierto es que, cuando se le ve en las fotos junto a Fibi, dan la impresión de ser dos camaradas que comparten, más que unas aficiones, una manera de ver la vida. Esas imágenes suelen tener como escenario la cumbre de alguna montaña –despejada, cubierta de nieve o envuelta en una niebla espesa que les da cierto aire de aparecidos–, porque el equipo Miguel Ángel-Fibi se pega unos tremendos madrugones los fines de semana para marchar ladera arriba. «Fibi ha subido setenta veces al Gorbea. Desde que la tengo, solo habré subido dos o tres veces sin ella, porque me da pena no llevarla. En estos años lleva caminados unos 5.500 kilómetros», repasa sus cuentas el periodista de la SER, apasionado de la montaña desde siempre. «No pensaba que iba a crear este vínculo de estar en la naturaleza con ella. Sin la perra, se me hace raro, es como si fuera cojo».

Miguel Ángel y su pareja de entonces decidieron buscar un perro cuando se mudaron de Bilbao a Lezama, donde el verde quedaba mucho más a mano. Consultaron la página de la protectora y se fijaron en un cachorrito mestizo de seis meses. «Se llamaba Divi, de Divina, pero no iba mucho con su personalidad, así que lo cambiamos por Fibi para no trastocarle mucho. Todo el mundo piensa que es por el personaje de 'Friends'», se ríe. ¿Y cómo es Fibi? «Con los humanos es muy buena, muy sociable, muy noble. Podría dejarla ahora contigo y se quedaría sin rechistar. Pero con los niños pequeños y los cachorros se pone arisca, gruñona, a menos que el niño le venga con comida». Pronto, la perrilla se convirtió en la compañera inseparable de Miguel Ángel en sus salidas al campo: ella suele caminar por delante, porque en las montañas conocidas ya se sabe el camino, y él va por detrás, haciéndole comentarios como buen periodista radiofónico. «Le doy bastante la chapa. A veces, salgo de una curva, me cruzo con gente y pienso si me habrán escuchado».

Una señora de Donosti

A Fibi le entusiasma especialmente la nieve. «Se tumba panza arriba y se desliza por las laderas. También le gusta la playa, pero no la verás nadando: ya me puedo estar ahogando, que se limitará a llorar desde la orilla. Va a la playa como una señora de Donosti, se tumba en la arena y se queda tan pancha. Ahora llevo unos años viviendo en Derio y está acostumbrada a la naturaleza: si venimos a Bilbao a tomar un vinillo, se la ve extrañada, es una novedad para ella», explica Miguel Ángel, que añade el dato definitivo para apuntalar esa condición medio silvestre de su perra: «Yo no la he visto hacer caca en cemento más que una vez, de vacaciones en Almería». Incluso los riesgos de la urbe le resultan preocupantemente ajenos: «No ve el peligro en los coches. Podría cruzar Rontegi entero persiguiendo a algún gato».

La cota máxima que ha alcanzado Fibi son los 3.010 metros del Tuc de Molières, entre Cataluña y Aragón, y en su historial montañero figuran un par de momentos especiales: «En las subidas número 50 y 70 al Gorbea, le llevé una tartita de carne con velas de los chinos», recuerda Miguel Ángel, acostumbrado ya a planificar sus vacaciones en hoteles que admitan mascotas. «Me daría muchísima pena 'deshacerme' de ella justo cuando dispongo de más tiempo libre. Desde que tengo a la perra, he creado un vínculo más fuerte con los animales. Es una de las mejores decisiones que he tomado».