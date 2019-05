El armario de... Ana Urrutia: «Mi estilo es muy diferente al de la tele»

Ana Urrutia (Bilbao, 1972) es el rostro del 'Eguraldia' de ETB 2. Lleva al pie del cañón de la información meteorológica, entre temperaturas, borrascas o mareas, alrededor de veinte años. A su jornada laboral, que se extiende desde la media mañana hasta altas horas de la tarde, le precede un verdadero ritual de deporte. Lo inicia a las siete y media de la mañana con su Sadhana, la práctica diaria de Yoga, y lo continúa entre las olas de la playa de Bakio, donde surfea desde niña. Con vistas al mar de este municipio vizcaíno, ha establecido su hogar junto a Jon, su marido y sus hijas, de veinticuatro y diecisiete años. De pequeña, cogía prestadas «sudaderas y cosas unisex» a sus cinco hermanos. Ahora, con sus dos hijas, puede compartir hasta los vaqueros. «No me puede encantar más», expresa. Pedirse las cosas una a la otra es habitual. «Voy a cogerte la camisa vaquera ¿vale?» y otra contesta: «y yo la chaqueta de ante ¿vale?»

Su estilo en pantalla no se corresponde con el que tiene en la calle. «Visto siempre muy sport, voy cómoda». Admite que cuando la reconocen los espectadores, se quedan sorprendidos con su verdadera forma de vestir. «¡Vaya cambio de estilo Ana!» y es que en la tele, ya no le ponen vaqueros. Ser «tan friolera» la ha llevado a ser previsora con la ropa de abrigo. Su prenda imprescindible es un buen plumífero que va «desde el cuello hasta los pies», con el que puede ir «contra viento y marea.»

-¿Armario o vestidor?

-Armario, aunque no solo disfruto del mío, también lo hago del de mis dos hijas. Se puede decir que tengo tres y me muevo por ellos. Es un verdadero gustazo.

-¿A qué huele el tuyo?

-Diría que a mí y a mis cosas. Es un olor muy personal, igual yo no lo percibo tanto, pero considero que otra personas sí lo hacen.

- ¿Te gusta ir de compras?

- Lo justo, la verdad es que voy poco. No soy nada consumista y siempre compro con cabeza, sabiendo qué necesito y qué es lo que me va a venir bien. Además, soy muy fan del comercio local, no me gustan nada las grandes cadenas donde todo es semejante. Prefiero comprar prendas de buena calidad que no cincuenta que duren un par de lavados, es algo que he inculcado a mis hijas. Eso de tener poca ropa, pero buena y que aguante. Es curioso, pero al final así te gastas mucho menos dinero.

- Pero cuando vas, ¿con quién te gusta hacerlo?

- Con mis hijas, es una gozada. Una tiene 17, la otra 24 y las tres tenemos la misma talla, bueno ellas quizás son un poco más altas (ríe), pero coincidimos en estilo. Compartimos mucho la ropa y ¡no me puede encantar más! Nunca he tenido hermanas, en mi casa, solo eran chicos, cinco en concreto. Solo podía cogerles sudaderas o las típicas camisas de cuadros, cosas unisex, así que ahora me ilusiona compartir vaqueros con mis hijas.

Ana Urrutia asegura que nunca lleva tacones, solo zapatillas.

- ¿Te 'roban' muchas cositas?

- Sí, pero nunca he tenido problema. Incluso muchas veces te compras algo y no lo has estrenado, pero te dicen «Ay Ama ¿puedo estrenarlo?». Y las dices: claro. Son muy cuidadosas, eso me gusta mucho de ellas. Y muy respetuosas, nunca se lo ponen sin permiso. Desde niñas se han acostumbrado así, entre ellas, como hermanas, a pedirse las cosas. Creo que nunca le hemos cogido algo a la otra sin decírselo antes. «Voy a cogerte la camisa vaquera ¿vale?» y la otra «y yo la chaqueta de ante ¿vale?». Muchas veces incluso les he dejado alguna cosa más especial para salir de marcha. Les digo que tienen que tener mucho cuidado y a la mañana siguiente me dicen que la próxima vez no lo llevan, ¿para qué? Eso de estar preocupada toda la noche, no merece la pena.

-¿Cómo ha cambiado tu estilo de vestir en pantalla desde que entraste en la televisión?

-¡Muchísimo! Llevo aquí veinte años, las tendencias han cambiado una barbaridad. Hace no mucho me reía con mis compis cuando veíamos juntos los los vídeos de cuando empezamos en la tele. Vaya cuellos por fuera que llevábamos, eran enormes y los trajes de chaqueta… El otro día me pusieron un traje con una americana cruzada de cuatro botones, como se llevan ahora (aclara), y unos pantalones de tiro alto de pata ancha. Es un poco lo que llevábamos hace quince años, pero diferente.

Ana Urrutia reconoce que es «muy friolera» y que su prenda imprescindible es un buen plumífero.

-¿Y cómo vistes fuera de las cámaras?

-No tiene nada que ver. Visto siempre muy 'sport', voy cómoda, sobre todo, de calzado. Nunca llevo tacones, solo zapatillas. También uso mucho vaquero. En pantalla, por ejemplo, ya nunca me los ponen. La verdad es que el estilo es totalmente diferente. De hecho, es un comentario muy común entre las personas que me topo por la calle: «¡Qué cambio de estilo Ana!».

-¿Qué has aprendido de los estilistas que tenéis en ETB?

- Muchas cosas, tenemos una relación muy estrecha. El «menos es más» y la actitud con la que hay que defender la ropa, diría yo. Con la percha se nace, dicen (ríe). Siempre me han aconsejado estupendamente y yo también me he dejado aconsejar, ellas son las expertas. La verdad es que siempre me han dicho que defiendo muy bien los looks que me ponen.

«Mi estilo es totalmente diferente al de la tele»

- ¿Qué prenda no puede faltar en el look para un evento?

- No tengo nada como talismán, pero me compré unos zapatos de salón hechos a mano y a medida, de Customeus, que me los pongo siempre. Son muy importantes, como mi segunda piel. Los tacones no me pueden hacer rozaduras, porque luego sino no puedo surfear.

- ¿Eres de llevar capas?

- Sí, siempre. Soy muy friolera y muy previsora con la ropa. Cuando voy a cualquier sitio llevo una chaqueta más gorda. La garganta muy tapada con pañuelos o fulares… definitivamente sí, soy muy de llevar capas.

- ¿Cuál es tu accesorio fundamental?

- El gorro de lana, lo llevo a menudo ¡me encantan! Además, en invierno viene fenomenal para las personas que surfeamos. Cuando sales del agua con el pelo mojado, hace viento y frío, te lo pones y es una sensación increíble. He perdido la cuenta de todos los que tengo.

Ana y su perra Kirra disfrutan de una mañana de invierno en la playa de Bakio. / Maika Salguero

- ¿Y la prenda indispensable de tu armario?

- Un buen plumífero. Como soy tan friolera tengo uno que va desde el cuello hasta los pies, me tapa todo el cuerpo. Con él me voy de paseo a gusto. No me importa que llueva, nunca me ha molestado. Como siempre voy tan preparada, me lo pongo con el choto y puedo ir contra viento y marea. Disfruto muchísimo el aire en la cara, pero eso sí, el cuerpo siempre tapadito y bien.

- ¿Qué es lo que más te pones ahora mismo?

- Mis zapatillas de Adidas, son súper cómodas. Para mi llevar un calzado confortable es fundamental. Hago yoga y le doy mucha importancia a todo lo postural. En este tema no escatimo. El calzado barato no es bueno para los pies y al final lo pagas con dolores de espalda. Nos cuidamos muy poco los pies, la verdad. Yo siempre voy con unas buenas zapatillas, que tengan algo de suela y amortiguación. Me he acostumbrado a lo bueno, a andar cómoda y ahora no puedo utilizar otro tipo de calzado.

- ¿Algo a lo que le tengas un cariño especial?

- A un collar de piedras de Mauritania. Es largo, muy colorido. Me lo regaló mi marido Iker cuando llevábamos poco tiempo saliendo. Me lo trajo de indonesia y desde entonces, es mi joya. Me lo suelo poner poco la verdad, porque pesa mucho, pero para mi tiene mucho valor. Además, hoy en día es difícil encontrar este tipo de piezas. ¡Es una verdadera pasada!

Ana Urrutia practicando surf en la playa de Bakio. / Ignacio Pérez

«Tengo unos ocho neoprenos»

- ¿Y lo más caro?

- Un abrigo de Persuade. Es una tienda a la que entro de vez en cuando, me gusta ver los diseños que tiene. Pero no siempre compro, es caro. Pero ¡ay mi abrigo negro! Es de paño, me lo pongo y me envuelve. Me abraza, como digo yo. El día que me lo compré sabía que iba a ser una prenda para toda la vida. Fue toda una inversión.

- ¿Cuánto tiempo tardas en decidir tu vestimenta del día?

- Nada, muy poquito. Por la mañana cuando me levanto, no lo pienso. Luego ya, después de ducharme, abro el armario y «pin pan», lo primero que pillo. No tardo nada ¿dos minutos? Nunca he tenido problema con eso.

- ¿Puedes confesar cuántos neoprenos de surf tienes?

- Ahora mismo que esté utilizando ocho o así. Los hay de primavera verano y otoño invierno.

- ¿Cuándo nos vas a deleitar con tus looks en Instagram?

- Para otra rencarnación quizás. De momento, no.