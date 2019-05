Bizkaia Dmoda El armario de… Estibaliz Prieto: «Tengo más de 100 pares de zapatos» La instagramer vizcaína Estibaliz Prieto. La instagramer vizcaína con más seguidores confiesa que las americanas son su debilidad y que prefiere las deportivas a los tacones. «Siempre intento que haya contraste en mis looks, un toque de feminidad con otro más cañerillo», asegura SARAI VÁZQUEZ Lunes, 20 mayo 2019, 00:37

Estibaliz Prieto (Bilbao, 1982) es una de las bilbaínas con más estilo de las redes sociales. Su cuenta de Instagram se ha convertido en todo un referente de moda, cada día inspira a sus más de 370.000 seguidores. Se atreve con todo, desde un vestido mini ajustado en rosa fucsia a faldas de lunares o americanas en azul eléctrico. Su estilo toca «todos los palos», un día se decanta por una biker con tachuelas y un pantalón roto; al día siguiente, propone el look más clásico con blusa incluida y zapatillas tenis. Hace seis años ver las imágenes de los estilismos de las demás la entretenían en sus tiempos muertos en su trabajo como recepcionista en un hotel, hasta que decidió participar en ello, «voy a mostrar las mías», se dijo. Lo que comenzó como un 'hobby' ahora se ha convertido en su oficio y le ha permitido almacenar en su casa más de 300 prendas y 100 pares de zapatos. Antes de salir, posa frente al ya «famoso» espejo de su habitación. En cosa de minutos, los 'likes' ascienden y aparecen comentarios de usuarios interesándose por las prendas, accesorios o calzado que muestra en cada foto. Desde entonces, los días de Estibaliz no son iguales. Lo único que tienen en común es que son una «absoluta locura». Desde primera hora de la mañana, contesta emails y comentarios de sus 'followers', planea las fotos que va a publicar ese día, va al gimnasio y de un lado a otro de Bilbao de colaboración en colaboración. Hoy se toma un respiro para abrir las puertas de su armario a Bizkaia Dmoda.

- ¿Tienes armario o vestidor?

- Por desgracia tengo que decir que tengo tres armarios, varias cómodas y zapateros repartidos por la casa, ¡que más me gustaría a mí que tener un buen vestidor!

- ¿A qué huelen?

- Les pongo estas perchitas que se cuelgan con diferentes olores, se llaman Dama de Noche. Yo le pongo el olor a limpio. No me gusta que la ropa esté perfumada, porque luego me echo mi colonia. Prefiero que huela a fresco.

- ¿En total cuántas prendas puedes tener en casa?

- Si te digo la verdad, no lo sé. Nunca lo he contado. Así a ojo, alrededor de 300.

- ¿Y pares de zapatos?

- Hace años los tenía contados, me hacía ilusión cuando me compraba unos. Ahora… tengo más de 100 tranquilamente, forman parte de mi trabajo.

- ¿Cómo tienes organizado el armario?

- Me gusta dividirlo por prendas. Pantalones largos por un lado, los cortos por otro… organizarlo así es más fácil para crear los looks. Hace años tenía los pantalones colgados en las mismas perchas que las camisas, pero ahora ya no. Todavía no lo divido por colores, ¿te imaginas qué locura?

- ¿Cómo definirías tu estilo?

- No lo tengo nada definido, las que me siguen lo saben. Toco varios palos. Un día me puedo poner una 'biker' con tachuelas y un pantalón roto y al otro, ir más clásica. Varío mucho, aunque siempre intento que haya contraste en mis looks, un toque de feminidad con otro más cañerillo.

- ¿Eres de zapatillas o tacones?

- Hace años diría que de tacones, pero ahora soy más de zapatillas. Con el tiempo vas cambiando y vas buscando la comodidad.

- ¿Qué prenda es tu debilidad?

- Las americanas ¡me encantan!

- ¿Tu accesorio estrella?

- El bolso, no puedo salir de casa sin él, pero las gafas de sol también me gustan mucho.

- ¿Qué no puede faltar en tus looks diarios?

- Un cinturón, como tengo la figura recta siempre suelo llevar uno.

- ¿Tienes dentro de tu armario un conjunto «comodín»?

- ¡Claro! Unos pantalones 'mom fit' con unas 'chunky sneakers' – las playeras feas, aclara– que se llevan ahora y una americana. Cuando tengo que correr y no sé que ponerme, me pongo eso.

- ¿Cuál es el estampado que más se repite entre tus prendas?

- Diría que las rayas – señala su jersey beige con ese mismo estampado y ríe –. Suelen ser azul marinas, aunque admito el rojo.

- ¿Cuál es el mayor «tesoro» que guardas?

- Dos pares de zapatos que tengo de hace años. No los utilizo a diario porque voy siempre a la carrera y tienen mucho tacón, pero para mí son la caña. Unos son de leopardo y tienen como pelito, los suelo sacar mucho en mis fotos y siempre triunfan. Los otros me los regalaron y son de cebra ¡Ambos son espectaculares!

- ¿Cuál es la mayor ganga que has adquirido?

- Unos botines de Zara que encontré cuando empecé con Instagram. Eran las segundas rebajas y no estaban en ningún lado. Cuando los vi hasta pegué un grito. No me lo esperaba. A día de hoy cuando los saco, todavía me preguntan mucho por ellos y tendrán como seis años. Me encantan.

«En mis looks no puede faltar el cinturón, como tengo la figura recta siempre llevo uno»

- ¿Y lo más caro?

- No suelo tener cosas caras. Algún abrigo o bolso quizá. Por ejemplo, en cuanto a los bolsos, el más caro ronda sobre los 300 o 400 euros. Es de Michael Kors.

- ¿Has hecho ya el cambio de armario?

- No, justo lo he hecho este fin de semana, que hemos tenido un tiempo malísimo. Necesito esta bajada de temperaturas para ponerme a ello. Me muero de ganas por lucir ya los bikinis.

- ¿Prenda que más repites en tu 'feed' de Instagram?

- Unos jeans. Me preguntan mucho por ellos, es el típico pantalón 'mom fit' de talle alto. Cuando das con tu vaquero, te lo podrías todos los días.

- ¿Tu última adquisición?

- Un bolso de Pinko. Es color camel con el logotipo de los pajaritos, que ahora se lleva mucho. Justo hoy no lo he traído (ríe), pero lo uso con frecuencia.

- ¿Guardas algo de alguien especial?

- Estoy pensando a ver si tengo algo de mi madre, pero la verdad es que no. Nunca me lo había planteado.

«Cambiaría mi armario por el de Olivia Palermo»

- ¿Tus amigas te piden consejo en moda?

- ¡Sí! Una de ellas me está volviendo loca, porque tiene una boda el mes que viene y está la pobre… ya le dejé un mono el año pasado, lo arregló y fue guapísima. Aunque entre nosotras no tenemos el mismo estilo, no le dan tanta importancia a la ropa como yo. Somos muy diferentes.

- ¿Un truco de estilo para tus seguidores?

- Les diría que tienen que tener en cuenta las características de su cuerpo y saber que quieren potenciar o disimular. Pero que siempre se pongan lo que quieran, aunque otros consideren que les quede mal. Si a ti te gusta, póntelo y punto.

- ¿Nos puedes descifrar alguna tendencia para la próxima primavera - verano?

- Creo que se van a llevar mucho los volantes y las formas 'oversize'. Aunque no lo sé, ya lo veremos.

- Si tuvieras que cambiar tu armario por el de alguna famosa, ¿por quién lo harías?

- Por el de Olivia Palermo o Sarah Jessica Parker, me encantan sus estilos.