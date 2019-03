El armario de... Aitor Ocio: «Un traje azul nunca falla»

Aitor Ocio es «primero padre» y después emprendedor. El mismo día que colgó las botas, hace casi siete años, inauguró la clínica bilbaína Henao, de medicina y cirugía estética. Hoy es un empresario de éxito que tiene, entre otros negocios, el prestigioso centro de entrenamiento personal Hefit Sports y el spa balinés S´Thai de la capital vizcaína. Todo a escasos metros de su casa para estar cerca de su hija. «La conciliación para mí era primordial porque quería seguir ocupándome de Naia en todo». Trabaja por las mañanas para dedicar las tardes por entero a ella. A la «pasión» de su vida. A sus 42 años, el exdefensa del Athletic, ojito derecho de muchas marcas, es un referente de estilo y el cuidado personal. Bizkaia Dmoda se ha colado en su vestidor para descubrir todos los secretos de sus sobrios y elegantes estilismos.

- ¿Armario o vestidor?

- Vestidor. Quité espacio a la zona de mi habitación en la que iba a ir la cama para hacerlo, porque me apetecía que fuese amplio para poder tenerlo bien organizado.

- ¿Orden o caos?

- Soy un poco maniático del orden. Me gusta ordenar las camisas por colores, las cazadoras de cuero por un lado, los trajes por otro...

- En tu vestidor hay muchas...

Zapatillas de deporte y camisas, tanto de sport como de vestir.

- ¿A qué huele?

- Al ambientador que tengo en la zona del vestidor, aunque me gusta que la ropa huela a mis colonias. Tengo un par de ellas, más frescas, para diario. Y otro tipo de perfume para cuando tengo un evento o quiero ir más arreglado.

- ¿Te tiras mucho tiempo delante para decidir qué ponerte?

- No, lo primero que hago después de dejar a Naia en el colegio es ir a entrenar. Así que la noche anterior dejo preparada la ropa de deporte y pensada la que me pondré después en función de si va a ser un día relajado en el que puedo ir con un estilo más 'casual' o si me voy a vestir más arreglado porque tengo una reunión.

- ¿Cuál es la prenda más antigua que conservas?

- Una cazadora de cuero marrón, que es un modelo 'vintage' que me compré hace más de quince años. Me sigue gustando, la tengo cariño, así que me la pongo de vez en cuando.

- ¿Y con la que más te identificas?

- Soy bastante básico, me encanta ir con un vaquero y una camiseta blanca, es una combinación que nunca falla. Y para vestir, soy de traje azul marino.

- ¿Y de complemento?

- Suelo llevar gafas de sol y reloj, que en el caso del hombre puede arreglar o estropear cualquier look.

- ¿Tienes ropa sin estrenar?

- Reconozco que ya no tengo la necesidad que tenía antes por estrenar, con los años te vuelves mucho más sereno, ahora puedo comprar algo y que pasen días sin que me lo haya puesto porque no he visto el momento.

Aitor Ocio es, a sus 42 años, un referente de estilo.

-¿Qué no te pondrías nunca?

- Unos pantalones 'pirata'.

- ¿Te gusta ir de compras?

- Hace mucho tiempo que no voy de compras, no tengo tiempo. Además, como soy imagen de varias marcas, me pongo lo que me mandan o la que yo mismo elijo de esas firmas. Tampoco compro ropa por Internet, para mí hay que probarla, tocarla y ver cómo te sienta.

«Ya no tengo el ansia que tenía antes por estrenar ropa»

- ¿Cómo definirías tu estilo?

- Sobrio, no voy en plan moderno ni soy de arriesgar. Y ecléctico, porque hay momentos en los que puedo combinar un pantalón chino y una americana con unas zapatillas de deporte; y en otra ocasión con unos buenos zapatos, depende mucho de mi agenda.

- ¿Hay que ir de marca para tener estilo?

- No, en absoluto. El estilo no va ligado a un precio, sino a la personalidad. Es el rollo que una persona puede dar a la ropa. Hay quien estropea una prenda que en el escaparate parecía perfecta; y al revés, quien mejora una chaqueta que en la percha no decía nada.

- Al ser embajador de varias marcas, tu vestidor tiene que estar hasta arriba...

- Sí, pero cada cierto tiempo hago limpieza y regalo a mi sobrino, que siempre está ahí atento y le gusta echar un vistazo. También a algún amigo que me pide algo que ha visto y, sobre todo, a personas que lo necesitan.