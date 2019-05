Bizkaia Dmoda El armario de... Adela Ucar: «Le robo camisas a mi marido» La reportera de 'Cuatro al día' está «aburridísima» de la ropa de invierno, no ve el momento de enfundarse uno de sus adorados vestidos largos de verano y define su estilo como «ecléctico», que combina tendencias actuales con prendas 'vintage' o 'folk' SARAI VÁZQUEZ Jueves, 2 mayo 2019, 01:10

Adela Ucar (Bilbao, 1980) disfruta del estilo de vida de Getxo. Es el lugar donde reside con su marido Jonny, vocalista del grupo 'Smile' y con su hija en común, de cinco años, a la que llama cariñosamente «mi niña». Todo su vestuario permanece en su casa, aunque por trabajo, arrastra su maleta de mano «hasta donde sea». No comparte vestidor. «Mi marido, tiene el suyo con el doble de ropa que el mío», declara. Aunque, de vez en cuando se cambian prendas como camisas, abrigos… los pantalones no, porque él es «muy delgadito». La presentadora prefiere el verano al invierno. Todavía no ha hecho el cambio de armario y ya está deseando que los vestidos sean parte de sus looks. Su estilo es «ecléctico». «No me cierro a que me guste una tendencia, pero siempre tengo prendas que me sacan de lo más actual. Me gusta la ropa 'vintage' y el estilo 'folk'», cuenta.

Desde hace un par de meses la podemos ver como una de las reporteras del nuevo programa de las tardes de Cuatro, 'Cuatro al día', aunque hace ya nueve años la periodista enamoró a la audiencia con su naturalidad cuando vivía «en su propia piel» todo tipo de historias en el programa '21 Días', de la misma cadena. «El programa de mi vida», asegura. Esta periodista y presentadora ha alcanzado a lo grande la aspiración que tenía cuando era niña, y en casa la conocían como «Antoñita la fantástica», dedicarse de pleno a la comunicación y la televisión. En Bizkaia Dmoda hemos querido conocer los secretos de su armario para descubrir cómo viste detrás de las cámaras.

La presentadora define su estilo como «ecléctico» y se siente identificada con la ropa 'vintage'.

-¿Tienes armario o vestidor?

-Vestidor. Es como una especie de esquina de la habitación con varios armarios.

-¿A qué huele?

-No le pongo aroma. Lo que sí que hago cada vez que hay cambio de armario es sacar toda la ropa y limpiarlo muy bien por dentro. Me gusta que huela a limpio.

-¿Te gusta ir de compras?

-Depende. Lo disfruto mucho cuando estoy sola y me voy dando un paseo, por ejemplo, por el barrio madrileño de Salamanca. Pero cuando tengo que ir porque es necesario… ¡lo odio! ¡Qué rollo!

-¿Dónde tienes tu armario?

-Ahora mismo lo tengo todo aquí, en Getxo. Si tengo que ir a grabar a Madrid, o a donde sea, me voy con mi maletita. Sin embargo, cuando presentaba '21 días', sí tenía mitad aquí y mitad en Madrid, donde guardaba un poco de todo, desde prendas para ir a un evento hasta para ir a grabar a una chabola.

-¿Lo compartes?

-¡No! Mi marido tiene otro con el doble de ropa que el mío, le gusta mucho la moda. Le encanta el estilo 'vintage' y los zapatos. Tiene un grupo de música y guarda muchos modelitos. Así que cada uno tenemos el nuestro. Además, él es tirando a desordenado y yo a ordenada. La convivencia en el armario sería conflictiva (risas). Así nos apañamos mejor.

Adela Ucar posa junto al Puente Colgante.

-¿Le sueles «robar» cosillas?

-Sí, sobre todo, camisas 'oversize'. Bueno pero él a mi también. Me quita alguna americana de segunda mano que tiene estilo ochentero. Pantalones… no tanto porque es muy delgadito. Abrigos también, como ahora se llevan grandes, alguna vez me ha cogido alguno.

-¿Cómo definirías tu estilo?

- Ecléctico, no me cierro a que me guste una tendencia, pero siempre tengo prendas que me sacan de lo más actual. Me gusta la ropa 'vintage' y todo lo 'folk', es decir, prendas que tienen elementos de folklore de distintos países, como México o la India, con mucho bordado de flores, telas estampadas, faldas muy llamativas…

- ¿Tu prenda estrella?

- En verano, el vestido. Y en invierno, un buen jersey de lana de esos que dan gusto cuando te los pones. Suelo pasar frío, así que es perfecto.

- ¿Ya has hecho el cambio de armario?

- La verdad es que todavía no, pero ya tengo ganas. Estoy aburridísima de las prendas de invierno.

- ¿Tienes estilista en la tele?

- Nunca lo he tenido. Miento, solo cuando estaba en el plató de ETB. Aunque los estilistas intentan adaptarse al estilo de uno. Yo me identificaba mucho con la ropa que me ponían. Ahora la elijo yo misma en función del entorno al que voy a grabar, pero siempre voy casual, aunque igual un poco menos llamativa que en mi vida real. Lo que no me suelo poner, por ejemplo, son prendas largas y hippies. ¡Para la tele no me atrevo!

- ¿Cuándo eliges la ropa del día siguiente?

- A la mañana, a última hora. Le dedico entre unos cinco minutos o diez. Dependiendo de lo fina que esté ese día ja, ja.

- ¿Sueles tener momentos críticos frente al armario?

- Constantemente, como una vez a la semana diría yo. Me agobia tener mucha ropa en el armario. Hace unos años entendí que soy más feliz cuando tengo menos cosas e hice una criba, sino me atolondro y no sé qué ponerme.

«Estoy aburridísima de las prendas de invierno»

Adela es una apasionada de los vestidos largos.

«Mi niña es muy coqueta»

- ¿Tu prenda favorita?

- Un vestido de una marca australiana, por tres razones. Uno, porque es precioso, me siento súper sexy con él cuando me lo pongo. Dos, porque es de riguroso verano, por lo que me lo suelo llevar a Ibiza y tercero, por su estilo 'boho'. Me lo compré en Byron Bay cuando viví allí un año. Es un sitio maravilloso, cada vez que me lo pongo me siento muy en ese rollo.

- ¿Y la prenda a la que más cariño tienes?

- Otro vestido que me compró mi madre cuando tenía 18 años. Es blanco y tiene mucho vuelo. Fue caro, pero son de esas prendas que te duran para toda la vida. 20 años más tarde, lo sigo utilizando.

Adela luce un vestido largo en color rojo durante un viaje a Ibiza.

- ¿Lo más caro?

- Mi vestido de novia. Lo tengo bien guardadito.

- ¿Sueles ir a conjunto con tu hija?

- ¡No, qué va! Podemos ir en el mismo estilo, pero nunca combinadas intencionadamente. A veces elijo mi ropa y la de mi hija dependiendo del ánimo que tenga ese día. Cuando terminamos de vestirnos, me doy cuenta de que a veces, llevamos las dos una camiseta de rayas, por ejemplo, o un pantalón blanco.

- ¿Es coqueta?

- Mi niña mucho y solo tiene cinco años. ¡Imagínate! A veces se pone mis camisetas como vestido, mis zapatos... y a su padre le quita las gafas de sol. ¿Cómo no lo va a ser con los padres que tiene?