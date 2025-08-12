Ni Tinder ni Bumble: la app de citas de moda que usa la IA para encontrar el 'match' perfecto

Ni Tinder ni Bumble: la app de citas de moda que usa IA para encontrar el 'match' perfecto.

Silvia Osorio Martes, 12 de agosto 2025, 18:24

Ups… Cupido no hace su magia y lo de encontrar a tu media naranja se está convirtiendo en una carrera de fondo. Quienes buscan pareja y no lo consiguen al modo más tradicional tienen en las apps de citas una alternativa. Lo cierto es que las aplicaciones para ligar no paran de crecer. La más conocida es Tinder e incluso Bumble, pero otras como Hinge se han puesto también de moda y están arrasando.

En los últimos meses se está hablando cada vez más de esta plataforma, sobre todo a raíz de que Zohran Mamdani, que el pasado 24 de junio arrasó en las primarias demócratas por la alcaldía de Nueva York, admitió que conoció a su esposa, la artista siria Rama Duwaji, a través de ella.

Reconocida como una de las mejores apps para ligar de 2025, Hinge ha sido la primera en incorporar la función de asesoramiento basada en inteligencia artificial para que los usuarios expresen mejor su personalidad, intereses e intenciones. De hecho, la app fue una de las primeras aplicaciones para encontrar pareja en integrar, por ejemplo, la política en su algoritmo. Así los usuarios pueden saber cuál es la ideología de otras personas.

Hinge es diferente. Supone ese rayo de esperanza que puede volver a hacer creer en el amor, pero está diseñada específicamente para ayudar a sus usuarios a tener citas increíbles y ayudarles a ser más conscientes de quienes son, qué les gusta y por qué les gusta. Es más específica. En concreto, incorpora la sección 'Temas de conversación', que tiene por objetivo causar la mejor sensación posible en el usuario que elige un perfil, tener más compatibilidad.

Aunque la app es gratuita, cuenta con las opciones premium Hinge +, con la que enviar 'likes' ilimitados y configurar mas preferencias de citas desde 10,99 euros semanales, y Hinge X, que ofrece recomendaciones mejoradas desde 15,99 euros a la semana. Tanto Tinder como Hinge son parte de Match Group. «En pocas palabras, Hinge está arrasando», ha afirmado en varias entrevistas el consejero delegado Spencer Rascoff. «El éxito de Hinge debería disipar cualquier tipo de duda sobre si la categoría de las citas online ha perdido popularidad entre los usuarios», ha agregado.

«Un juego»

Los psicólogos, sin embargo, advierten sobre el uso de este tipo de aplicaciones para encontrar el amor. Estela Buendía, psicóloga y sexóloga del Centro Borobil de Bilbao, explica que hay que ver estas apps como «un recurso más», que, obviamente, tiene «sus propias reglas de juego». Su uso sin control puede generar efectos emocionales perjudiciales no deseados: baja autoestima -«no le he convencido», «no le he gustado»-, sentimiento de fracaso -se fomenta esa sensación de «podría haber algo mejor» o «estar abierto a más cosas»-, inseguridad, tristeza…

«Depende del uso que hagamos de éstas. Si llegamos a estar muy pendientes de la app, mirando y contando 'likes' y buscando de manera infructuosa una persona con la que hacer 'match', puede afectarnos al generar emociones como la insatisfacción. Se ha descrito esto último como gamificación de las relaciones o 'búsqueda constante', donde la posibilidad de deslizar y encontrar a alguien 'mejor' puede derivar en la dificultad para comprometerse con una sola persona y que se construyan relaciones duraderas», desliza la experta.

Recomendaciones de uso

Ser elegido o descartado por una simple imagen implica muchos riesgos, pero la psicóloga y sexóloga vizcaína recuerda que es un «juego». «En este juego de elegir y ser elegido, tú también das 'me gusta' o no a alguien en función de este criterio. De hecho, hay algunas apps anglosajonas sin fotos, que ofrecen la posibilidad de que las personas se conozcan antes de verse, priorizando que conecten por otros criterios, y en donde al subir tu perfil, intentes presentarte de una manera ingeniosa y seductora».

Por ello, sus recomendaciones a la hora de usar estas apps de citas son las siguientes:

- La clave es tomarlo como un juego sin altas expectativas; en el que seamos sinceros con nuestras intenciones (pareja estable, encuentros puntuales…)

- Respetar a la otra persona aunque apenas la conozcamos.

- Evitar hacer 'ghosting'.

- Si no tienes claro cuáles son tus sentimientos, también puedes expresar tus dudas.

- Y, finalmente, no apostarlo todo a las apps, ampliando la búsqueda de pareja a escenarios analógicos (trabajo, gimnasio, amigos de amigos, fiestas populares, etc).