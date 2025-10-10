«Quedo con Kepa... ¡y me cuenta cómo le engañó su exmujer!»

Octubre ha traído consigo el orden a las hojas del calendario. Planes aplazados se reactivan en grupos que permanecieron silenciosos durante varios meses. Lo digo ... porque recibo un mensaje de los compañeros del máster, que propusieron en junio un encuentro cualquier sábado de otoño. Hoy es el día acordado y a las dos nos citamos en el Gaztandegi de García Rivero para picar unos quesos ricos y continuar la ronda por el Huevo frito y los bares de la zona. Después, ya veremos, todo dependerá de quienes estemos. Puntuales a la cita llegamos Yolanda, Marta y Carlos. Antes de las tres se sumarán Kepa y Leire, o esa intención tienen, según nos escriben por WhatsApp. Contentos por el reencuentro, entre risas nos ponemos al día tras demasiado tiempo sin vernos. De edades y ámbitos profesionales dispares, nos une el recuerdo de un año repleto de momentos donde el aprendizaje fue la excusa y la amistad la recompensa.

Preguntan si he formalizado alguna relación de pareja y les cuento que tras alguna que otra experiencia, carezco de compromisos serios y tampoco tengo a nadie en el radar como objetivo, pero que no echo de menos nada y estoy muy contenta. Regresan a nuestra mente los profesores que impartieron clase en las aulas y nos dieron juego las horas posteriores en el bar junto a la Facultad. En la conversación recuperamos a Miguel, un profesor que nos encandiló a la mayoría y, especialmente a Carlos y a mí. Carlos es gay y de gustos parecidos a los míos respecto a los hombres. Con una mirada nos entendíamos a la primera y sentenciábamos con un simple gesto nuestra aprobación, rechazo o indiferencia.

Con Miguel llegamos a la conclusión de que era guapo como el que más, elegante, atractivo y sexi, aunque se lo tuviera demasiado creído. Casado y con tres hijos, Carlos estaba convencido de que Miguel era gay sin salir del armario. Probablemente tenga razón y nos lamentamos de que algunos hombres y mujeres no hayan reunido el valor suficiente para desvelar su verdadera orientación sexual. Los tiempos han cambiado y Carlos es la prueba más que evidente. Treintañero con una seguridad arrolladora en sí mismo, nunca ha sentido necesidad de enmascararse en la mentira y siempre ha tenido un entorno, tanto familiar como de amistad, que le ha querido y respetado tal cual es. Brindamos por ello.

Ya estamos los seis confirmados y no esperamos que aparezca nadie más. Partimos rumbo a Pozas con idea de comer un pintxo de tortilla en el Mugi, que nunca defrauda y el estómago nos lo pide desde hace rato. Cuál es nuestra sorpresa cuando al entrar, Kepa nos pide pasar de largo y continuar hacia otro local, cuanto más lejos mejor. Obedientes le seguimos sin rechistar y a la espera de que nos explique por qué huimos despavoridos. En el interior estaba su ex con un chico. «¿Pero has roto con tu mujer tras casaros ni hace dos años?», cuestionamos sorprendidos porque no nos lo hubiera contado hasta ahora. Dudando en si lo ha hecho por sentirse forzado, dejamos que hable él sin atosigarle a preguntas. «Parecíais la pareja perfecta, recién casados antes de matricularte en el máster», dice Yolanda. Ella le engañaba con un compañero de trabajo y lo supo por casualidad, en un descuido por una llamada al móvil que Kepa contestó mientras Maite, su ya exmujer, se duchaba. Y eso sucedió hace apenas dos meses...

Decidimos marchar hacia plaza Unamuno al tiempo que le doy la bienvenida a Kepa al mercado ¡Ánimo, anda, que de todo se sale!

Nhoa y Karolo, cómo me encantaría conoceros. Seguro que estamos a escasos metros de distancia por lugares que frecuentamos y nos conocemos de vista. Raimundo, dime sitios que merezcan la pena por la Margen Izquierda y quizá acuda con la cuadrilla para cambiar de aires. ¿Cuál me recomiendas?