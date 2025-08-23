Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia.

Virginia Melchor Sábado, 23 de agosto 2025, 08:29 Comenta Compartir

Dicen que en Euskadi no se liga, pero en Aste Nagusia es diferente. Con las calles llenas y el corazón contento, es más fácil encontrar el amor, o al menos tener más sexo. Es una ocasión perfecta para cambiar el flechazo virtual por el de las txosnas. Y no suena mal la idea de hacer 'match' con la barra y el bailoteo de por medio. La Semana Grande se convierte estos días en la celestina por excelencia. Poner morritos, marcar mandíbula, entrar en inglés... los bilbaínos despliegan sus técnicas de seducción y aseguran que funcionan. Así que parece que sí, que hasta el domingo hay algo de esperanza... ¡Dentro vídeo!