Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
Hacer 'match' en las txosnas es complicado, pero no imposible. Y así lo comprobamos en este vídeo
Sábado, 23 de agosto 2025, 08:29
Dicen que en Euskadi no se liga, pero en Aste Nagusia es diferente. Con las calles llenas y el corazón contento, es más fácil encontrar el amor, o al menos tener más sexo. Es una ocasión perfecta para cambiar el flechazo virtual por el de las txosnas. Y no suena mal la idea de hacer 'match' con la barra y el bailoteo de por medio. La Semana Grande se convierte estos días en la celestina por excelencia. Poner morritos, marcar mandíbula, entrar en inglés... los bilbaínos despliegan sus técnicas de seducción y aseguran que funcionan. Así que parece que sí, que hasta el domingo hay algo de esperanza... ¡Dentro vídeo!
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.