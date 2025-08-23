El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia.
Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia.

Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia

Hacer 'match' en las txosnas es complicado, pero no imposible. Y así lo comprobamos en este vídeo

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:29

Dicen que en Euskadi no se liga, pero en Aste Nagusia es diferente. Con las calles llenas y el corazón contento, es más fácil encontrar el amor, o al menos tener más sexo. Es una ocasión perfecta para cambiar el flechazo virtual por el de las txosnas. Y no suena mal la idea de hacer 'match' con la barra y el bailoteo de por medio. La Semana Grande se convierte estos días en la celestina por excelencia. Poner morritos, marcar mandíbula, entrar en inglés... los bilbaínos despliegan sus técnicas de seducción y aseguran que funcionan. Así que parece que sí, que hasta el domingo hay algo de esperanza... ¡Dentro vídeo!

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  3. 3

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  6. 6

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  7. 7 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  8. 8

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  9. 9 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo
  10. 10 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia