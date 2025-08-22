Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao

Silvia Andrés Viernes, 22 de agosto 2025, 07:07 | Actualizado 08:16h. Comenta Compartir

Bilbao en fiestas es música, txosnas, fuegos artificiales y barracas… pero también espacio para la innovación en el terreno del placer. Imagina la escena: tú en Pinpilinpauxa con tus amigas y tu pareja, o tu compañía sexual, en Gogorregi. Aun así, podríais compartir una experiencia íntima gracias a los vibradores con control remoto a través de una aplicación gratuita y sencilla de usar -siempre, claro, con el consentimiento de ambas partes-. Dentro de la amplia oferta de la juguetería erótica, uno de los que más atención despierta esta Aste Nagusia es Coral y Diamante. La propuesta llega de la mano de Lola Dacosta, que el año pasado ya sorprendió con un líquido vibrador para disfrutar a tope de la Semana Grande. Este año, la sexóloga bilbaína va un paso más allá y propone este pequeño pero intenso juguete, disponible en su web y en su tienda erótica de la calle Villarías, número 3.

«Tenemos varios modelos que funcionan de ese modo, pero este en concreto me parece ideal para divertirse todavía más durante las fiestas. Es muy elegante, suave y silencioso. Su tamaño discreto -apenas supera los ocho centímetros- y el control por app lo convierten en perfecto para juegos eróticos en lugares públicos sin levantar sospechas… o quizá sí», comenta entre risas Lola Dacosta. El dispositivo es un estimulador de braguita para el clítoris que incluye un imán para que no se caiga y se maneja desde el móvil como si fuera un mando a distancia. A través de la aplicación, el usuario puede regular intensidad, velocidad y hasta diez patrones de vibración de manera sencilla. «También responde al control táctil con un simple gesto del dedo y puede sincronizarse con la voz, con la de la pareja sexual e incluso con la música favorita», añade. La sexóloga se pregunta en voz alta cómo vibrará con el mítico Badator Marijaia. Y para animar a probarlo, ha lanzado un 25 % de descuento -su precio es de 59,90 euros- durante toda la Semana Grande, tanto en compras online como en la tienda física, con el código marijaia25.

Desde cualquier parte del mundo

El vibrador Coral y Diamante funciona a corta distancia vía Bluetooth -con un alcance de hasta 15 metros- y también a larga distancia a través de Internet. «¿Quién dijo que la tecnología nos separa? Es todo lo contrario, y esta es la mejor prueba», apunta Lola Dacosta. Basta con enviar un código por WhatsApp para que, desde la aplicación, lo controle la persona que la usuaria decida. En un contexto en el que las relaciones a distancia son cada vez más habituales, la sexóloga plantea un ejemplo: «Antes, las parejas se conocían en el barrio. Hoy no resulta extraño que una persona viva en Bilbao y la otra, pongamos, en Sicilia. Con este vibrador no hay problema: se puede interactuar desde cualquier parte del mundo». Además del control de intensidad y modos de vibración, la app permite chatear y activar la cámara para ver en directo las reacciones de la pareja.

Lola reconoce que llevaba semanas convencida de que un vibrador de este tipo tendría éxito durante las fiestas. «Muchas clientas ya me han contado sus experiencias y todas están encantadas. Pero cuando más claro lo vi fue en junio, durante el concierto de Amaia y Arde Bogotá en el BBK Ría. Vino una cuadrilla de amigos y se llevaron varios. Aunque se hicieron un pequeño lío con las frecuencias porque eran muchos, pensé: ¡vaya planazo ir a un concierto con este vibrador!», recuerda entre risas. Más allá del contexto festivo, la sexóloga subraya que también puede ser un aliado para romper la rutina en relaciones largas y aportar una nueva chispa, o para explorar zonas erógenas con una precisión casi quirúrgica, incluso en solitario.

Para Lola, este tipo de vibradores suponen una auténtica revolución. No solo por la tecnología que incorporan para multiplicar las posibilidades de uso, sino porque sitúan en el centro el placer femenino y, en concreto, la estimulación del clítoris. «Durante mucho tiempo lo único que había eran los huevos vaginales, pero eran tremendamente aburridos. Ya era hora de que los juguetes eróticos pusieran el foco en el clítoris: un órgano con más de 8.000 terminaciones nerviosas, relegado al olvido durante demasiado tiempo. ¡No se describió en su totalidad hasta el siglo XX! Fue gracias a la uróloga australiana Helen O'Connell, que en 1998 detalló por primera vez su anatomía con precisión. Así que ahora, con todo lo que sabemos y con las opciones que nos da la tecnología, solo queda disfrutar», concluye.