Me reencuentro con Javi en Pinpilinpauxa, pero estamos en distinta etapa vital.
Sexo en Nueva Bilbao (XLI)

«Me reencuentro con Javi en Pinpilinpauxa; él quiere más, pero yo llevo dos años divorciada y necesito ser libre…»

Después de décadas en pareja, estoy descubriendo un territorio nuevo y comprometerme no es una prioridad

Karri Bilbao

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:47

Hoy el día grande de fiestas de Bilbao y he quedado a las ocho en Ledesma con Izaskun, Ane, Lidia y Nahia. La semana ha ... sido intensa y nos ha dado tiempo a disfrutar de planes de día que hemos prolongado hasta la madrugada. También de algunos conciertos por la zona de Abandoibarra, especialmente el de Coque Malla. Pero hoy he despertado con cierto malestar porque ayer coincidí con Javi por la txosna de Pinpilinpauxa y, por su reacción al verme y posterior cruce de palabras, intuí que no se encuentra cómodo en el punto que estamos y que tenemos una conversación pendiente. Sin duda quiere que pasemos más tiempo juntos y a mí me gusta estar con él, pero tenemos conceptos de pareja distintos y no sé si estoy dispuesta a ceder a su deseo de renunciar a otros planes por fortalecer nuestra relación.

