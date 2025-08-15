El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Javi se decepciona por mi agenda apretada para Aste Nagusia.
Sexo en Nueva Bilbao (XL)

«Javi se decepciona por mi agenda apretada para Aste Nagusia y cree que estamos en puntos diferentes...»

Siento que él quiere más compromiso y yo necesito poner límites para seguir siendo yo misma

Karri Bilbao

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:50

Mañana arranca Aste Nagusia y nos daremos cita a las nueve en la txosna de Abando Lidia, Nahia, Izaskun y Ane para dar la bienvenida ... a las fiestas y reencontrarnos después de las vacaciones. Víspera de la quincena sin apenas hablar con las amigas de la cuadrilla, esta tarde quedaré a solas con Ane para ponernos al día de las idas y venidas y conversar en profundidad sobre cómo nos va la vida. Le contaré que ayer quedé con Javi, que volvía de Cádiz tras pasar con sus hijos los días que le correspondían en la custodia compartida. Aparentemente feliz de verme, la tarde fue derivando poco a poco en un listado de reproches por no haber estado presente, incluso en la distancia, tanto como él hubiera querido.

