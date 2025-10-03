«Me hace ilusión ver a Peter, tan atractivo, agradable y... ¿picaflor?»

Karri Bilbao Viernes, 3 de octubre 2025, 01:16 Comenta Compartir

SEXO EN NUEVA BILBAO Cada viernes, Karri Bilbao nos comparte las historias y experiencias que vive con sus amigas. Tras años de convivencia en pareja han regresado a las noches (y tardeos) de la villa.

Bilbao recupera su más pura esencia en otoño, cuando todos regresamos de lugares dispares, estirando el buen clima y los ambientes del verano. Apenas restan fiestas de pueblos cercanos que nos dispersen a los habituales y es agradable el reencuentro con aquellos que perdí de vista antes de julio. Eso pienso mientras camino a lo mío hacia la zona de Campuzano, donde he quedado con la cuadrilla el jueves a las ocho de la tarde. Llegando al Plaza, me saluda un chico que me suena, pero no recuerdo de qué ni de cuándo. La situación es incómoda porque él sí parece saberlo todo sobre mí; nombre, lugar donde he pasado una semana en agosto y otros tantos detalles que me dejan en desventaja para sobrellevar una conversación con sentido. Queda patente por la transparencia de mis gestos que ignoro todo sobre él porque se anticipa a mi pregunta con una sonrisa que abre de par en par. Es atractivo, de eso no me cabe duda…

¿No sabes quién soy, Karri? Caigo en la cuenta de que es la ausencia de barba la que ha destapado un rostro que ahora sí, reconozco y recupero de la memoria como por arte de magia. Es Peter, bilbaíno con nombre inglés por capricho de una madre a quien se le antojaba exótico bautizar así a un hijo avanzada la década de los setenta. O eso me dijo él, ahora recuerdo y se lo cuento. Ríe de nuevo porque inventó una mentirijilla. Cierto que le llaman Peter, pero es cosa de sus amigos por alusión al personaje que popularizó Disney.

Soltero veterano (y es evidente por el mote que con ganas de seguir siéndolo), nos conocimos en fiestas de Santurtzi a las tantas de la madrugada gracias a un amigo común. Me pareció agradable entonces y me lo sigue pareciendo ahora. Nos despedimos con la promesa de no despistarme la próxima vez que nos crucemos y dos besos que acompaña de una mirada que no me resulta inocente en absoluto…

Ya entre amigas, les cuento el hilo de la historia de Peter. Acompaño las frases con una sonrisa y Ane reacciona con un «cuidado, Karri», que ése se las sabe todas. Abrimos debate sobre los solteros veteranos y su manera de desenvolverse; Nahia aporta que salió con uno durante ocho meses y que al principio le resultaba estimulante la libertad que respiraba a su lado, pero terminó siendo frustrante que desapareciera sin dar explicaciones cuando le venía en gana en múltiples circunstancias. Izaskun es defensora a ultranza de las relaciones sin compromiso, así que bien podríamos llamarla Petra, nos reímos a carcajadas. Lidia y yo parecemos nuevas en estos entornos porque no tenemos experiencia para hablar con criterio sobre chicos sin parejas con las que hayan convivido ni mantenido relaciones largas. Ane les denomina picaflores y Nahia discrepa; el soltero veterano no tiene porqué picotear de flor en flor, pero sí se siente como pez en el agua con mujeres que no le exigen presencia, al menos como ellos la entienden. Es lo que se llama en términos de sicología emocional, apego evitativo; que básicamente significa que muestran autosuficiencia e independencia excesiva porque no toleran la intimidad emocional por temor al abandono y el rechazo, también conocida como herida de infancia… Con esta reflexión continuamos hacia el Wicklow Arms con intención de tomar la espuela antes de irnos a casa, que mañana es viernes y madrugamos las cinco.

