«¿Por qué nos gustan los hombres complicados e ignoramos a los candidatos ideales?»

SEXO EN NUEVA BILBAO Cada viernes, Karri Bilbao nos comparte las historias y experiencias que vive con sus amigas. Tras años de convivencia en pareja han regresado a las noches (y tardeos) de la villa.

Es sábado por la mañana y quedo con Ane, Izaskun y Maite en la explanada del Guggenheim, junto al Puppy, para visitar la exposición temporal. Con los sentidos embriagados, salimos pasadas las dos conversando sobre qué se valora en el mundo contemporáneo del arte, acerca del complejo recorrido del artista para lograr reconocimiento y, también, sobre la dificultad de comprenderle.

Cada cual interpreta la realidad según sus vivencias, comento, por eso cada obra es distinta según quien la observe. Maite opina que hay determinados cuadros y esculturas en museos difíciles de entender, se mire como se mire. Piensa Ane que el arte no solo evoluciona en paralelo a los tiempos que corren, sino que se anticipa y refleja una mirada en apariencia abstracta, pero consecuencia del caos. Izaskun concluye que, al igual que un hombre, la escultura, pintura, fotografía o composición, deben golpear tu mente y adentrarse en tus entrañas, emocionarte, en definitiva…

De acuerdo todas con la valoración final de Izaskun, ponemos rumbo al restaurante Ochenta grados, en Heros. Pedimos varios platos para compartir en una atmosfera acogedora que nos arropa e invita a las confidencias. Cuento que tras mi encuentro con Andoni en su casa, no logro borrarle de mi mente. Añado que ojalá me resultara indiferente, pero sería mentirme porque si él está en mi entorno, el resto desaparece. Ane y su pragmatismo me recuerdan que cuando regresa a mi vida es para alterarla y no, precisamente, para mejorarla, sino para permanecer en un punto muerto que me impide avanzar. Maite piensa que pierdo el tiempo porque ha demostrado con sus hechos y silencios que tan solo le intereso para alimentar su ego. Izaskun aconseja que actúe según me dictan corazón e instinto, y que le escriba para citarnos cualquier día de estos.

Ya en los postres, lanzo al aire porqué ocupan nuestra mente determinados hombres que intuimos serán complicados antes de darles siquiera oportunidad de iniciar nada. Y, sin embargo, ignoramos al que cumple con todos los requisitos del candidato ideal. Ane recurre al tópico para expresar que, desde siempre, tanto a hombres como a mujeres, nos resultan atractivos quienes se hacen de rogar. Maite discrepa de manera rotunda, y suelta que tiene en su haber a varios que ya superaron el límite de la paciencia y que, si encuentra pareja, se conformará con alguien que le acompañe en el día a día para compartir aficiones comunes, viajar y convivir en armonía, aunque sea sin grandes sobresaltos. Izaskun vuelve al Guggenheim y al concepto del arte para recordarnos que, tanto la idea de un hombre como la obra de un artista, pueden cumplir con todos los cánones de belleza, compatibilidad y supuesto equilibrio, pero que cada cual la hace suya a su manera, ama o aborrece, aunque no se pueda explicar en términos objetivos.

Cuánta razón tiene Izaskun, reflexiono. El amor es similar al arte porque supone removerte las entrañas, enamorarte o emocionarte, aunque nadie de tu alrededor y ni siquiera tú misma lo entiendas. Quizá escriba a Andoni y le proponga vernos, cualquier día de estos…

