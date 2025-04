«Me encapricho de un chico alto y atractivo en El Puertito. ¿Y Andoni...?»

Karri Bilbao Viernes, 4 de abril 2025, 00:50 Comenta Compartir

SEXO EN NUEVA BILBAO Cada viernes, Karri Bilbao nos comparte las historias y experiencias que vive con sus amigas. Tras años de convivencia en pareja han regresado a las noches (y tardeos) de la villa.

Tras recibir el mensaje de Andoni el día después de estar en su casa, respondí sin prisa con una frase breve, algo así como sí que estuvo bien y nos vemos pronto con un beso (sin emoticono) de despedida. La tarde transcurrió sin cruce de mensajes posteriores. Tampoco los días siguientes hemos sabido nada el uno del otro…

Es viernes y quedo con la cuadrilla a las ocho en el Sacacorchos. Maite ha estado ausente las últimas semanas por trabajo y otras citas pendientes. Ane cuenta que ha conocido a alguien interesante en el entorno laboral e Izaskun nos recuerda que la semana próxima habrá concierto tributo en el Azkena y que deberíamos comprar las entradas ya. Preguntan cómo va la cosa con Andoni, si evoluciona para bien o degenera para mal. Les digo que nada nuevo que aportar; sin llamadas ni mensajes desde el domingo. Ane dice que no le sorprende en absoluto y que huya de él porque actúa con egoísmo, mirando solo por su propio beneficio. Izaskun discrepa y aconseja que si quiero estar con él haga lo que más me plazca, que actúe sin pensar tanto en cada paso que doy.

De camino al Ramona, comentamos la diferencia abismal entre unos y otros a la hora de comunicarnos. Maite nos recuerda el dicho: «Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras». Y digo que sí, pero que en el fondo no deja de ser falta de seguridad y que tampoco podemos estar midiendo todo el rato palabras y acciones. Pienso que la naturalidad debería guiarnos en el día a día, ya que la cautela está bien para según qué cosas, pero nos iría mejor si la audacia fuera el motor en la mayoría de las situaciones. Además, en lo relativo al amor, no somos princesitas a la espera de alguien que nos venga a rescatar. Por eso, lo de hacerse la dura, la indiferente o la interesante, pues para un ratito está bien como juego de seducción, pero no deja de ser una pérdida de tiempo y una gran estupidez. Dejarse en manos del azar o quedar a la espera lo único que provoca es pérdida de oportunidades tanto en la vida como en el amor, concluyo.

Lo cierto es que soy contradictoria por naturaleza y un poco mentirosilla, porque en realidad, Andoni se ha quedado estancado en mi cabeza y, como no quiero exponerme a una supuesta indiferencia ni falta de respuesta, verbalizo frases de manual que me repito y replico en la cuadrilla como un estribillo, pero que no estoy poniendo en práctica, para qué engañaros…

Con ese pensamiento revoloteando continuamos ronda hacia El Puertito. La temperatura es fresca y las mesas de fuera están repletas, sin hueco para ni siquiera poder apoyar los vasos. Decidimos por tanto quedarnos dentro, apiñadas al fondo las cuatro. Junto a nosotras, una cuadrilla se divierte al son de la música de los ochenta que alguno ha pedido para avivar el ambiente. Conozco de vista a dos y a una chica con la que entablo conversación, tres frases y un 'me alegra verte'. Los acompaña un chico alto y atractivo con quien cruzo alguna que otra mirada. Será por los conocidos comunes o porque nada hay que perder, pero mientras las dos fumadoras del grupo salen y nos quedamos solas Ane y yo, el chico atractivo nos pregunta nombres y apellidos, lugar de residencia y algún que otro dato más. Casi un poco como en el Un, dos, tres. Tiene algo. Me gusta. Llega la hora de cierre del bar y nos despedimos sin más. No vuelvo a verle en toda la noche, pero ahí se ha quedado, alojado en un huequito de mi mente. También me hace pensar si será cierto eso de que un clavo saca otro clavo…