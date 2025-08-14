Vuelve el calor asfixiante a Bizkaia: máximas por encima de los 40 grados en un puente que terminará pasado por agua Tras una breve tregua, las temperaturas experimentarán un fuerte repunte el viernes

Marina León Jueves, 14 de agosto 2025, 10:12

Las nubes se han instalado en Bizkaia, pero por poco tiempo. Tras una semana que comenzó con máximas por encima de lo 40 grados, el miércoles y el jueves el calor ha concedido una tregua y los termómetros han bajado en Bilbao hasta los 30 grados. Aun así, el ansiado puente del 15 de agosto arrancará con temperaturas asfixiantes.

🌡 #Tmin



📉 Gaur tenperatura minimoak baxuagok izan dira.

📈 Bihar goizaldean hego-haizea bizi ibiliko da eta tenperatura beroa izango da.



📉 Hoy las mínimas han sido más bajas.

📈 Mañana de madrugada el viento sur soplará racheado y las temperaturas serán cálidas. pic.twitter.com/SvZC5PclNR — Euskalmet (@Euskalmet) August 14, 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado máximas que podrían llegar a los 42 grados. Las mínimas no bajarán de los 20. «Se impondrá el viento del sureste, que soplará racheado, y elevará las temperaturas ya desde la mañana», detalla Euskalmet. «Por la tarde podrán aparecer nubes de evolución por el efecto del calor y no se descarta la posibilidad de alguna tormenta», añaden.

De cara al sábado, coincidiendo con el txupinazo que da comienzo a la Aste Nagusia, las máximas descenderán a los 35-33 grados y se esperan algunas nubes medias y altas. «Por la tarde aumentará la probabilidad de tormentas», indica la Agencia Vasca de Meteorología. El domingo será una jornada todavía muy calurosa, pero también podría llegar con chubascos por la tarde, para finalizar el puente pasado por agua.

⚠️AVISO ESPECIAL | Ola de calor.



→ A partir del jueves se intensifica el calor de nuevo.



→ El escenario más probable es que a partir del lunes se vayan normalizando las temperaturas: la semana que viene hará calor, pero no será tan extremo.



+ info 👉https://t.co/gRrYCJ2LTh pic.twitter.com/il2mlKn61S — AEMET (@AEMET_Esp) August 13, 2025

Aunque todavía es pronto para saberlo con precisión, el tiempo se torcerá a partir del primer lunes de la Semana Grande en Bilbao. Por lo menos hasta el miércoles habrá tormentas y los cielos permanecerán cubiertos durante la mayor parte del día. En cuanto a los termómetros, comenzará un nuevo descenso térmico debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresco, que dejará máximas de 27 y mínimas de 15.