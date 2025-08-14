El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Santurtzi lidera la ARC 1 por delante de Arkote y Zarautz.

Suspenden por el calor la regata de la ARC en Castro

La cita, que también contaba con una prueba de la Liga ETE femenina, estaba programada para este viernes por la mañana

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:14

La Asociación de Remo del Cantábrico ha antepuesto la salud de los deportistas y, ante las recomendaciones de las autoridades por las altas temperaturas previstas ... para la jornada de este viernes en Cantabria, ha decidido suspender la Bandera Ciudad de Castro Urdiales –decimotercera cita puntuable de la ARC 1–, en la que también estaba programada jornada de la Liga ETEfemenina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga la muerte del niño baracaldés de 11 años en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  4. 4 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  5. 5

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  6. 6 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  7. 7

    El feliz debut de Muniain como entrenador
  8. 8 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  9. 9

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  10. 10 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Suspenden por el calor la regata de la ARC en Castro

Suspenden por el calor la regata de la ARC en Castro