Suspenden por el calor la regata de la ARC en Castro

La Asociación de Remo del Cantábrico ha antepuesto la salud de los deportistas y, ante las recomendaciones de las autoridades por las altas temperaturas previstas ... para la jornada de este viernes en Cantabria, ha decidido suspender la Bandera Ciudad de Castro Urdiales –decimotercera cita puntuable de la ARC 1–, en la que también estaba programada jornada de la Liga ETEfemenina.

«Tras celebrarse en temporadas anteriores algunas regatas en condiciones extremas de calor, se acordó la conveniencia de adoptar medidas como esta», apuntaron desde la junta directiva de la Segunda División de traineras. Ahora, corresponde a la Sociedad Deportiva Castreña, organizadora de la cita, encontrar una fecha alternativa y que esta sea respaldada por dos tercios de los clubes.

No será tarea fácil. El calendario apremia de cara al play-off de ascensos y descensos y no hay mucho margen de maniobra. Además, obtener los permisos correspondientes para la regata requiere su tiempo. Una de las opciones sería remar este mismo domingo –la ARC1 no tiene jornada–, pero parece complicado que la entidad castreña pueda conseguir las autorizaciones correspondientes con tanta celeridad.

Poco margen de maniobra

Otra posibilidad es que, en lugar de concluir la Liga con la Ikurriña Villa de Bilbao el próximo día 23 como estaba previsto, el fin de fiesta se traslade a Castro 24 horas más tarde. La regata también se podría disputar entre semana, pero esa alternativa es más complicada debido a los compromisos laborales de los deportistas.

Lo cierto es que, si se celebra finalmente, tendría que ser antes del último fin de semana de agosto que es cuando está fijado el play-off. Para complicar aún más la situación, la igualdad en la zona baja de la ARC1 es máxima –cuatro puntos entre los tres últimos–. A día de hoy, Camargo sería la que desciende directamente, mientras que Castro y Hondarribia, undécimo y décimo de la tabla, lucharían por la salvación junto al segundo y tercero de la ARC 2 –Hibaika y Portugalete–.