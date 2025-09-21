El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Desde primera hora la Ertzaintza mantiene un amplio dispositivo para aclarar lo sucedido. Ignacio Pérez

Conmoción en Solokoetxe: «Hemos visto un chico ensangrentado tendido en el suelo»

Vecinos del barrio han amanecido sobresaltados con la noticia de la muerte de un joven tras una brutal reyerta a machetazos en plena calle

María de Maintenant

María de Maintenant

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:54

El barrio bilbaíno de Solokoetxe ha amanecido sobresaltado después de que un hombre haya fallecido este domingo tras una pelea a machetazos registrada en ... la calle Fika. Los hechos se han producido en torno a las 06.45 horas, momento en el que varios individuos se han peleado en la vía pública, según ha podido saber EL CORREO.

