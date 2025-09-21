El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao

Los hechos se han producido hacia las siete menos cuarto de esta mañana en la calle Fika

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:09

Un hombre ha fallecido este domingo tras una pelea registrada en Bilbao. Los hechos se han producido a primera hora de la mañana en la ... calle Fika, situada en el barrio de Solokoetxe. La Ertzaintza se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los autores. Tal y como ha podido saber EL CORREO, la víctima ha perdido la vida tras una pelea a machetazos.

