Vidas que iluminan

Tomás Ondarra Martes, 18 de noviembre 2025, 22:17

La Fundación Antonio Menchaca de la Bodega fue creada en 1974 por el escritor y empresario Antonio Menchaca Careaga en memoria de su padre, el naviero y filántropo Antonio Menchaca de la Bodega. Sus fines se centran en la promoción de actividades sociales dirigidas a las personas más necesitadas, así como en el impulso de la ciencia, el arte y la cultura, fomentando la solidaridad entre las personas. Ayer, en la Sala BBK, la fundación celebró el acto de entrega de sus Premios a la Solidaridad, presentado por la periodista Almudena Cacho.

La ceremonia comenzó con la actuación del cuarteto Blue Velvet Gospel Singers y dio paso a la entrega de unos galardones creados en 1994 para reconocer el compromiso con la solidaridad y con las personas más vulnerables. Los premiados, que recibieron una escultura del artista bilbaíno Alex Morlotez, fueron: el Centro de Formación Otxarkoaga, cuyo director, Juan Antonio Arrieta, recogió el galardón; las personas voluntarias con discapacidad intelectual de Gorabide, representadas por Irene Sevilla y Federico Gil; Begoña Martínez Monasterio, voluntaria de Nagusilan; y el Voluntariado de Médicos del Mundo de Euskadi, representado por su presidente, Txomin Zabala.

En el acto intervinieron Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, y Carlos Royuela, vicepresidente de la fundación. Los premios fueron entregados por el propio vicepresidente, los vocales Miguel Oraá, Regina Careaga y Diego Azqueta, y el secretario, Ramón Blanco.

Al acto acudieron María Menchaca Salamanca, presidenta de la fundación; Asier Alustiza, director de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao; Oier Zuberogoitia, director del Instituto Tutelar de Bizkaia; Amaia Martínez, gerente de la fundación; Joseba Madariaga, presidente de Unicef; Gorka Romero, Eva Garbayo, Virginia Matute, Rafael Sáez, Bárbara Epalza, Camila Azqueta, Celina Pereda, Ave Mari Aburto, Lupe Aguirre, Manolo Mayoral, Mercedes Buesa, Itziar Mediero, Txema Franco, María Segura, Laura Cabezas, Irune Sevilla, Pilar Martín, Conchi Basabe, Federico Gil, Alejandra Romero, Melani Valdelvira, Bernar Malaina, Juan Cruz Baranda, María Pilar Gómez, Ángel Sanmamed, Sonia García, Mila Villarrubia, Tito Borja, Mari Carmen Jiménez, Jesús García, Santos Arrieta, Jésica Vázquez, Carmen Sáenz de Ugarte, Nestor Aras, María Isabel Rotaetxe, Iñaki Ibarzabal, Ziortza Basaguren, Estíbaliz Arranz, Annet Solornar e Irene Aulestia.

