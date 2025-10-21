El viaje imaginado

El Cine Club FAS proyectó ayer, en el Salón de Actos El Carmen de Indautxu, la película 'El impulso nómada', en versión original, del director, ... escritor y fotógrafo Jordi Esteva. Apasionado de las culturas orientales y africanas, Esteva ha dedicado a ellas la mayor parte de su trayectoria periodística y fotográfica. Entre 1987 y 1993 fue Redactor jefe y director de arte de la revista Ajoblanco.

Inspirada en los primeros capítulos de su obra literaria homónima, la película narra las peripecias de Miquel, un niño de once años que, durante un verano de los años cincuenta, sueña con escapar del ambiente opresivo del franquismo y descubrir el mundo. A través de los mapas, los libros de geografía, las películas de aventuras y sus paseos por el bosque, Miquel alimenta su imaginación y despierta en sí mismo un anhelo de libertad y un impulso nómada. Se trata de la quinta película del director catalán, autor también de 'Retorno al país de las almas', 'Komian', 'Socotra, la isla de los genios' e 'Historias de Cabo Corrientes'.

Rodada en un cuidado blanco y negro, como sus anteriores trabajos, la cinta se aleja del género etnográfico o documental para adentrarse en el territorio autobiográfico. El impulso nómada es pura poesía visual: una obra inquietante, poblada de insectos, sueños y alucinaciones que acompañan la fiebre del niño protagonista. La sesión incluyó además la proyección del cortometraje 'Mierda', dirigido por David Fernández Pastor.

