El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los miembros de la banda se fotografían con sus banderas en la Gran Vía de Bilbao. E.C

«No van a parar hasta matar a mi hijo»

El ataque a un joven que se arrojó a las vías del metro el domingo fue obra de una nueva banda juvenil relacionada con un equipo colombiano

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:11

Jason (nombre ficticio) fue operado ayer de las lesiones que se produjo en la rodilla el pasado domingo cuando saltó a las vías del metro ... en la estación del Casco Viejo. Este joven se arrojó allí huyendo de unos sujetos que le perseguían con navajas. Consiguió que no le apuñalaran, pero acabó sufriendo lesiones graves. De hecho, no podía ni ponerse en pie y tuvo que ser ayudado por el personal de seguridad para volver a subir al andén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  2. 2 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  3. 3 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  4. 4

    Muere el niño de 11 años que fue evacuado a Cruces desde las piscinas de El Fango
  5. 5

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  6. 6

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  7. 7

    ¿Por qué llegan a las playas de Noja toneladas y toneladas de algas invasoras?
  8. 8

    Bizkaia lidera la caída de contratos hosteleros en España: se consume menos y no hay trabajadores
  9. 9

    Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035
  10. 10

    Iñigo Martínez: «Me hubiera gustado salir mejor del Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «No van a parar hasta matar a mi hijo»

«No van a parar hasta matar a mi hijo»