Usuarios vizcaínos del camping de Ajo afrontan el verano «sin alternativas»

María de Maintenant Sábado, 7 de junio 2025, 01:03 Comenta Compartir

Algunos de los vecinos desalojados del camping Arenas de Ajo por estar instalados en una zona considerada «ilegal» habían encontrado una segunda opción para disfrutar de las vacaciones de verano: Frías (Burgos), una ciudad situada a escasa hora y media de Bilbao. Sin embargo, todavía no saben si será posible estrenar la temporada estival en la nueva ubicación, porque continúan las labores para urbanizar parte del terreno, en el que está previsto que se alojen «alrededor de 30 familias», según la última información que maneja EL CORREO.

El Ayuntamiento de Bareyo, al que pertenece el camping Arenas de Ajo, en cumplimiento de la sentencia dictada en octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, procedió el 13 de enero a cortar el suministro de luz y agua de nueve parcelas al haber sido construidas en ampliaciones posteriores a la apertura del establecimiento de manera «clandestina» y «sin ningún tipo de licencia». Además, afectaba a una zona incluida dentro del área de protección del Plan de Ordenación del Litoral (POL). Ya no podrán usarse más. De hecho, recientemente «han puesto una valla con candados en la zona ilegal y no se puede acceder», aseguran varios campistas, que se alojaban en algunas de las parcelas afectadas y han visitado el espacio hace poco.

Tras conocer que tenían que abandonar su lugar de vacaciones, familias vizcaínas empezaron a retirar con «incertidumbre» sus pertenencias de los módulos y decidieron buscar refugio en el camping de Frías, porque «casi no hay alternativas», según indicaron hace unos meses.

Raúl Urruchi, propietario del espacio de Burgos, explicó el pasado mes de febrero que alrededor de 30 familias habían depositado la fianza y hay muchas más interesadas. «Estamos haciendo obras para poder ampliar las instalaciones y que puedan venirse aquí en verano. Vamos a ver si es posible tener todo listo para entonces», dijo a este periódico. Nunca habló de fechas, pero a las puertas de la temporada estival y, pese al deseo de los campistas vizcaínos, aún se desconoce si estará listo a tiempo. «Estamos trabajando en ello», ha asegurado esta semana Urruchi sin dar más detalle.

Mientras tanto, algunos afectados se mantienen a la espera. Es el caso de Víctor y Roberto, dos amigos que veraneaban en las parcelas 172 y 173 del camping cántabro. Su amistad se forjó cuando tenían siete años. Ambos son de Ollargan y decidieron emprender y montar una empresa de instalaciones y reformas allí.

En busca de opciones

Con el tiempo han acabado compartiendo destino de vacaciones con sus respectivas familias. «Estamos abatidos. Es devastador tener que marcharse, moralmente nos hunde», relataron en febrero, cuando fueron a retirar sus pertenencias de las casas rodantes. Todavía no saben si pasarán los próximos meses en Frías. «Estoy buscando alguna alternativa con mi familia porque no creo que esté listo para verano; todavía se está urbanizando la zona. Igual sí que podemos llegar a colocarlo en su sitio, pero no usarlo, porque además de llevarlo, hay que conexionarlo, montar avances, lonas, tejados... es un trabajo bastante importante», cuenta Roberto.

Por el momento, su módulo continúa en el camping Arenas de Ajo hasta que el transportista lo pueda trasladar, y, según indica el vizcaíno, «cierra en agosto», por lo que tienen dos meses de margen.

Una de las razones por las que se ha retrasado el proceso de urbanización en las instalaciones de Frías, cuentan los afectados, es la «climatología». «El mal tiempo influye, porque hay que introducir máquinas pesadas en el terreno y no siempre es fácil», dice Roberto. Por su parte, Víctor asegura que, a pesar de que el espacio aún no esté preparado, «algunos módulos se están empezando a llevar a un parking» de forma provisional hasta que terminen las obras y puedan instalarse de forma definitiva.

Temas

Verano

Arenas

Frías

Casas