La última visita de Mujica al caserío de su bisabuelo en Bizkaia

José Mujica, expresidente de Uruguay, se reunió en 2015 durante tres cuartos de hora con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en Muxika, el pueblo de sus ... antepasados. Era la segunda vez que visita la localidad, esta vez acompañado por su esposa, la senadora Lucía Topolansky.

La primera vez que viajó a Euskadi fue en el verano de 2013, cuando aún era presidente de Uruguay. El viaje le supo a poco por culpa del estricto protocolo. «Me había prometido que cuando pudiera, iba a venir», recordó. Una promesa que que tuvo lugar unos días antes de cumplir los 80 años. «Probablemente no vengamos nunca más», dijo entonces.

En un caserío del pueblo natal de su bisabuelo, rodeado por encinas de 300 años y perales, con unas vistas que abarcan todo el valle de Gernika, en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el expresidente quiso destacar la «nítida personalidad» de los vascos. «Los hay de todas las tendencias políticas», reconoció antes de soltar riendo: las banderas de los ayuntamientos son todas «pequeñitas» salvo la vasca, «bien grande».

«Parece que uno de mis bisabuelos salió de Astigarreta, de un caserío que ahora tiene 500 años», señaló. En 1842 embarcó en San Sebastián rumbo a «las Américas» en una travesía por la que pagó 1.500 pesetas, «que era mucha plata entonces».

José Mujica destacó la honda relación familiar que se conserva en la zona, donde no percibe «esa enfermedad de la megalópolis contemporánea donde todo es anónimo. Acá todo el mundo se conoce», añadió. No sólo Muxika, también Bilbao, Gernika, Bermeo... Además de con el lehendakari, se reunió con algunos alcaldes e historiadores que le explicaron las tradiciones vascas. También comió en un txoko. «Me quedo con la sensación de que son vascos, y no hay que confundir vasco con español», porque, en su opinión, aunque a primera vista «pueden parecerlo», al final «el aspecto vasco es predominante».