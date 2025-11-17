Anulan una OPE foral que pedía un nivel EGA de euskera a celadores

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la exclusión de varias celadoras interinas de una OPE de la Diputación de Bizkaia por ... no acreditar el perfil de euskera C1, equivalente al EGA.

La Diputación exigía el C1 para el 91% de los puestos que salieron a concurso –para 10 de los 11 de la convocatoria–, cuando el Gobierno vasco fija para la Diputación de Bizkaia un índice del 46,5%, prácticamente la mitad. Al margen del euskera la Diputación pedía a estos aspirantes disponer del título de Bachiller o de una FP.

CC OO también denuncia que Lakua ha excluido del proceso de estabilización de secretarios e interventores municipales al 30% de los profesionales con más méritos y experiencia en estos puestos por no tener el C2, el perfil lingüístico de euskera más alto. En cambio sí ha asignado plazas fijas a tres personas con el C2 que nunca han trabajado como secretarios o interventores municipales.