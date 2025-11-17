Anulan una OPE foral que pedía un nivel EGA de euskera a celadores
Pedía el C1, equivalente al EGA, para el 91% de los puestos de celador de obras públicas
Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:51
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la exclusión de varias celadoras interinas de una OPE de la Diputación de Bizkaia por ... no acreditar el perfil de euskera C1, equivalente al EGA.
La Diputación exigía el C1 para el 91% de los puestos que salieron a concurso –para 10 de los 11 de la convocatoria–, cuando el Gobierno vasco fija para la Diputación de Bizkaia un índice del 46,5%, prácticamente la mitad. Al margen del euskera la Diputación pedía a estos aspirantes disponer del título de Bachiller o de una FP.
CC OO también denuncia que Lakua ha excluido del proceso de estabilización de secretarios e interventores municipales al 30% de los profesionales con más méritos y experiencia en estos puestos por no tener el C2, el perfil lingüístico de euskera más alto. En cambio sí ha asignado plazas fijas a tres personas con el C2 que nunca han trabajado como secretarios o interventores municipales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión