Urgente Tres kilómetros de retenciones en Malmasin por un accidente entre cuatro vehículos

Tres kilómetros de retenciones en Malmasin por un accidente entre cuatro vehículos

Hay dos personas heridas y se están produciendo retenciones hacia Bilbao

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:34

Un accidente entre cuatro vehículos que se ha producido este martes a las 18.15 horas antes de los túneles de Malmasin en dirección a Bilbao está dejando más de tres kilómetros de retenciones. En el siniestro, han resultado heridas dos personas de avanzada edad. De momento, fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco no han precisado si sus lesiones revisten gravedad.

Pero no es el único siniestro que se ha producido en Bizkaia este martes. También se ha producido una colisión en la rotonda de Miribilla que, debido a la hora en la que ha sido, provoca problemas para acceder al barrio de Bolueta.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

