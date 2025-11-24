Más de tres kilómetros de retenciones en La Avanzada por dos accidentes sentido Bilbao Una mujer ha resultado herida

Dos accidentes están generando este lunes importantes retenciones en La Avanzada, en Leioa, sentido Bilbao. Según ha informado el Departamento de Seguridad, hay más de tres kilómetros de caravana, ya que un carril se encuentra cortado. Ambos siniestros se han producido en una jornada en la que no para de llover, lo cual siempre puede afectar al tráfico.

Sobre las 12.45 horas, en la vía lateral, en la BI-738, se ha producido una colisión por alcance entre un camión y un turismo. Una conductora ha ha resultado herida y, por el momento, se desconoce su estado de salud.

Unos minutos más tarde, a la altura del túnel de Leioa, otro camión y otro coche han chocado, lo que ha obligado a cortar un carril. En este accidente no se han registrado heridos, pero sí está generando importantes afecciones al tráfico.

