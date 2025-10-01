Tres historias conmovedoras para inspirar a los jóvenes

María de Maintenant Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:44 Comenta Compartir

Algunas historias tienen un poder transformador. Son capaces de despertar todo tipo de emociones, de cambiar la visión de las personas, de generar impacto, inspirar, conmover y concienciar. Abdul, joven kurdo, arriesgó su vida al escapar de la cárcel en la que el Estado Islámico le mantuvo secuestrado durante más de 4 meses. Llegó a Madrid en el verano de 2015 después de recorrer 4.000 kilómetros a lo largo de 10 países, convirtiéndose en el primer menor en solicitar refugio en España. Actualmente reside allí junto a su familia.

«Estuve en la cárcel de torturas mucho tiempo sin saber nada de mi familia. Desde el inicio tuve claro que tenía que escapar. No sabía ni cuándo ni cómo, pero sí que, si me quedaba, estaría esperando a morir». Fue uno de los ponentes que ayer participó en el Congreso de Jóvenes que organiza la Fundación 'Lo que de verdad importa', celebrado en el Palacio Euskalduna. El evento brinda la oportunidad de conocer y descubrir de primera mano historias de vida que destacan la importancia de los valores. Junto a él también subieron al escenario Lucía Lantero y Unai Garma.

Todos ellos compartieron su historia y trataron temas como la pobreza y el abandono de los niños de Haití, la ludopatía o las consecuencias atroces de la guerra con el objetivo de que sus testimonios directos sirvan a los jóvenes de inspiración y aprendizaje, les empujen a reflexionar sobre las cosas que realmente merecen la pena y les animen a contribuir de forma positiva en la sociedad. Estos tres jóvenes han conseguido afrontar las dificultades o cumplir con sus propósitos gracias a su solidaridad, superación y coraje. «¿Y si aprender a mirar distinto fuera el inicio de nuestra transformación?». Fue una de las primeras preguntas que se hizo Lucía Lantero antes de empezar con su proyecto. Esta joven de Santander se marchó como cooperante a Haití y allí fundó la ONG Fundación Ayitimoun Yo (AYMY), que ofrece alimento, refugio, educación y cariño a niños víctimas de malos tratos, abusos sexuales y esclavitud que han perdido a sus padres o se han visto forzados a abandonar sus familias debido a la pobreza.

«Mi labor se sustenta en la convicción de que todos los niños merecen dignidad, cuidado y oportunidades reales para construir un futuro mejor. Me guían valores como el respeto a la dignidad humana, la solidaridad frente a la injusticia, la educación como herramienta de libertad, la transparencia en cada acción y, sobre todo, el amor y el acompañamiento como base de todo crecimiento», relata. Su compromiso, incide, «es que cada niño que llega a nuestro hogar en Haití encuentre, no sólo protección y cariño, sino también la posibilidad de transformar su vida y la de su comunidad». Esta joven aseguró ayer que el primer viaje que hizo al país «me cambió la vida». Confió en su proyecto desde el principio y a pesar de las dificultades salió adelante. «Las acciones muy pequeñas se pueden convertir en cosas enormes. Lo importante es que haya propósito y perseverancia, no hay imposibles».

«Ayudar a los demás»

Uno de los objetivos que persigue el congreso, además de inspirar al público con historias conmovedoras, es concienciar a los más jóvenes. De eso se encargó, Unai Garma. Este joven de 28 años comenzó a apostar con sólo 15 como una diversión que se acabó convirtiendo en una ludopatía que le llevó a tener deudas con amigos e, incluso, a robar dinero a sus padres.

Desde su experiencia personal, hoy ayuda a que los jóvenes no corran el mismo peligro a través de Proyecto A90°, centrado en talleres destinados a la prevención, detección y superación de la adicción al juego o dirigiendo terapias grupales para la motivación al cambio con ludópatas en rehabilitación. «Mi compromiso es acercar la realidad del juego desde la transparencia y la honestidad, sin adornos. Mis valores son claros: humildad para reconocer lo que viví, responsabilidad para prevenir a los demás y empatía para acompañar a quienes puedan estar en riesgo. Convertir mi historia en una herramienta de prevención es la forma de dar sentido a lo que me ocurrió».

La iniciativa congregó ayer a más de 2.000 alumnos de colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades, organizaciones, asociaciones juveniles y familias de Bilbao. Hasta la fecha se han celebrado más de 200 congresos en 8 países de América Latina, Europa y Asia, a los que han asistido más de 300.000 jóvenes. «Para nosotros siempre es un placer rodearnos de jóvenes que rebosan energía con la seguridad de que, cuando nos unimos, nos escuchamos y conectamos, podemos hacer cosas increíbles», afirma María Franco, directora general de la Fundación 'Lo que de verdad importa'. El nexo de las tres historias son los valores.

«Todos los testimonios son una muestra de cómo gracias al amor de tu familia, tus maestros y la buena gente puedes lograr salir de situaciones complicadas o puedes ayudar a otros a mejorar sus vidas. Los ponentes intentan ayudar e inspirar a los más jóvenes a través de historias de superación, amor y solidaridad», explica María Gimeno, directora de comunicación de la Fundación. Ayer, Lucía, Unai y Abdul demostraron que a pesar de las vicisitudes de la vida «siempre hay luz al final del túnel».