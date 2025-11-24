El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

E. C.

Tres coches quemados en un aparcamiento de Otxarkoaga

Bomberos han acudido a la calle Txotena a sofocar las llamas

S. O.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:36

Un total de tres coches han quedado destrozados en el barrio de Otxarkoaga, en Bilbao, tras coger fuego por causas que se desconocen. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, el suceso ha ocurrido a las 12.30 horas en la calle Txotena.

Un coche ha quedado completamente calcinado y los otros dos han sufrido importantes daños. Ninguna persona ha resultado afectada por este incendio. Los bomberos han acudido al lugar nada más recibir el aviso. Una vez sofocadas las llamas, remitirán el pertinente informe a la Ertzaintza, que decidirá si abre diligencias para investigar el caso. También ha intervenido la Policía Local.

