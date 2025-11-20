El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Un accidente provoca cuatro kilómetros de retenciones en la AP-8 en Amorebieta
Marieli Guinea desde la ventana de su piso, que colinda con el patio del instituto Txurdinaga Behekoa, donde se encuentra la vegetación. J. M.

Treinta años esperando la poda de unos árboles en Txurdinaga

Los residentes denuncian que las ramas, provenientes del instituto Txurdinaga Behekoa, invaden sus viviendas y lamentan la inacción de la administración

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

Los vecinos de los bloques 2 y 4 de la avenida Gabriel Aresti, en el barrio bilbaíno de Txurdinaga, llevan más de 30 años conviviendo ... con un problema que ya forma parte de su día a día: los árboles del instituto público Txurdinaga Behekoa, que colinda con sus viviendas. La falta de mantenimiento de esta vegetación ha hecho que, con el paso de los años, las copas hayan alcanzado incluso las plantas más altas de los edificios. «Los plantó un profesor al que le gustaba mucho la naturaleza. Él ya está jubilado y aquí nadie se ha preocupado nunca de podarlos», denuncia Marieli Guinea, vecina del quinto piso del portal número 2. Los residentes llevan reclamando sin éxito el cuidado de los árboles desde 2013.

