El tráfico no se ha visto afectado. G. V.

Trasladado al hospital de Basurto tras volcar su vehículo en Bilbao

El accidente se ha producido a las 08.00 horas en la BI-636 sentido Balmaseda

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:38

Una persona ha resultado herida este sábado en Bilbao después de que su vehículo haya volcado tras salirse de la calzada en la BI-636, en la salida Bilbao-Kastrexana en sentido Balmaseda. Portavoces del Departamento vasco de Seguridad aseguran que el conductor ha tenido que ser trasladado al hospital de Basurto, aunque sus lesiones no revisten gravedad.

El siniestro se ha producido sobre las 08.00 horas sin provocar importantes retenciones. Se ha retirado el vehículo y la carretera ya se encuentra despejada, según confirman las mismas fuentes.

