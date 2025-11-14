El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Carlos Márquez, de la ONCE, junto a Susana García Chueca, consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco. A. Peláez

Los tranvías adaptan sus suelos para los pasajeros con baja visión

Se instalarán en los convoyes unas marcas en relieve que facilitan el tránsito hacia los asientos reservados para personas con discapacidad y las puertas de salida

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

Los tranvías de Bilbao y Vitoria contarán en los próximos meses con un suelo podotáctil que facilite los viajes a las personas con baja visión. ... El prototipo se ha presentado este viernes en la capital vizcaína y en su diseño han colaborado miembros de asociaciones como la ONCE e Itxaropena. Se trata de unas marcas en relieve que señalan el camino hacia los asientos reservados para pasajeros con discapacidad y hacia las salidas de la unidad.

