Los tranvías adaptan sus suelos para los pasajeros con baja visión

Los tranvías de Bilbao y Vitoria contarán en los próximos meses con un suelo podotáctil que facilite los viajes a las personas con baja visión. ... El prototipo se ha presentado este viernes en la capital vizcaína y en su diseño han colaborado miembros de asociaciones como la ONCE e Itxaropena. Se trata de unas marcas en relieve que señalan el camino hacia los asientos reservados para pasajeros con discapacidad y hacia las salidas de la unidad.

El prototipo se irá incorporando a los 10 convoyes que Euskotren tiene en Bilbao y a los 16 de la capital alavesa. Y la idea es que el sistema podotáctil venga ya instalado de fábrica en las futuras unidades y se extienda a otros servicios, como el tren. La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha explicado este viernes que el proyecto es un nuevo «avance hacia la accesibilidad universal».

Las estaciones del tranvía ya cuentan desde hace tiempo con un pavimento en relieve que facilita la identificación de la línea de detención. Ahora, con el suelo podotáctil en el interior de las unidades se dará continuidad a las señales pensadas para la ciudadanía con baja visión. El presupuesto para elaborar el prototipo y su instalación en los 26 convoyes cuenta con un presupuesto de 100.000 euros.

Asociaciones como la ONCE o Itxaropena han realizado propuestas al proceso de diseño, ya que «son quienes mejor conocen los obstáculos con los que algunas personas se encuentran a la hora de acceder al transporte público», ha señalado la consejera. En octubre se les trasladó un primer boceto que ha sido mejorado con las aportaciones de las entidades.

«Es el camino, pero no la meta»

Juan Carlos Márquez, de la ONCE, ha asegurado que el nuevo sistema favorece «una mayor autonomía, que es lo que queremos las personas con discapacidad». En este sentido, ha afirmado que con esta propuesta se avanza «hacia una sociedad más inclusiva». Por su parte, Pedro González de Viñaspre, de Itxaropena, ha indicado que este proyecto «es el camino, pero no la meta» y que estas herramientas «lleguen a toda la población para que detecten a las personas que tenemos alguna dificultad para desenvolvernos».

En la misma línea, la consejera de Movilidad Sostenible ha expresado su deseo de que la totalidad de pasajeros identifique los espacios reservados para los colectivos en el interior de las unidades y mantengan una actitud cívica. El proyecto de instalación del suelo podotáctil nace de un proceso de participación ciudadana propuesto en 2024 del que también salieron mejoras como la eliminación de los asientos abatibles y se abordarán otras como el cambio de pictogramas para facilitar su identificación o la adecuación de máquinas expendedoras de las paradas a necesidades diversas.