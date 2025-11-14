El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en el Txorierri y una persona herida tras un accidente entre 7 vehículos
Vista del muelle de Urazurrutia, en Bilbao.

Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia

La peculiar escena ha ocurrido este viernes en el muelle de Urazurrutia

H. Rodríguez | S. Osorio

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:56

Este viernes, quienes paseaban por el muelle de Urazurrutia, en Bilbao, han sido testigos de una peculiar escena. Un equipo de salvamento ha tenido que acudir a esta zona de la Ría después de que un hombre se lanzase al agua por causas que se desconocen.

Según han informado fuentes municipales, esta persona se ha tirado de forma voluntaria y ha comenzado a nadar. Los rescatadores han conseguido sacarle sin daño físico alguno. Sin embargo, una vez en tierra, el hombre se ha vuelto a lanzar, provocando una situación de lo más surrealista y dejando atónitos tanto a los profesionales como a los ciudadanos que contemplaban el rescate.

Por segunda vez, los profesionales de salvamento también se han lanzado al agua para evitar que el hombre se ahogara. Han conseguido cogerle y llevarle a tierra firme, pero en esta ocasión, han confirmado fuentes municipales, presentaba signos de hipotermia. Por este motivo, el doblemente rescatado ha sido trasladado al hospital en una ambulancia.

