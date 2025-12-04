El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miren Arzalluz, Itxaso Berrojalbiz, Ibone Bengoetxea, Juan Mari Aburto, Asís Canales y Manuel Cirauqui

Miren Arzalluz, Itxaso Berrojalbiz, Ibone Bengoetxea, Juan Mari Aburto, Asís Canales y Manuel Cirauqui Juan Echeverría
La Mirilla

Lo que la tierra nos dice

Inauguración de la exposición Artes de la Tierra en el Museo Guggenheim de Bilbao, para finalizar el año

Tomás Ondarra

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:58

El Museo Guggenheim Bilbao presentó ayer 'Artes de la Tierra', una nueva y ambiciosa exposición que examina cómo el arte contemporáneo nos vincula con el ... suelo entendido como materia, territorio y ecosistema compartido. En línea con el compromiso del museo con la sostenibilidad, la muestra propone una cartografía multidisciplinar que integra artes visuales, arquitectura, diseño y artesanía para ofrecer un amplio inventario de herramientas, enfoques y escenarios de futuro ante el cambio climático. La exposición, patrocinada por Iberdrola, incluye tres obras procedentes de su colección.

