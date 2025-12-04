Lo que la tierra nos dice

El Museo Guggenheim Bilbao presentó ayer 'Artes de la Tierra', una nueva y ambiciosa exposición que examina cómo el arte contemporáneo nos vincula con el ... suelo entendido como materia, territorio y ecosistema compartido. En línea con el compromiso del museo con la sostenibilidad, la muestra propone una cartografía multidisciplinar que integra artes visuales, arquitectura, diseño y artesanía para ofrecer un amplio inventario de herramientas, enfoques y escenarios de futuro ante el cambio climático. La exposición, patrocinada por Iberdrola, incluye tres obras procedentes de su colección.

Miren Arzalluz, directora general del Guggenheim, presentó la exposición, a la que le acompañaron Asís Canales, director de Recursos y Servicios y delegado institucional de Iberdrola; Rafael Orbegozo, asesor de Presidencia de Iberdrola y responsable de la colección de arte; Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística; Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Itxaso Berrojalbiz, diputada foral de Hacienda y Finanzas; y Manuel Cirauqui, comisario de la exposición.

