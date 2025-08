'The Times' sitúa a Bilbao como la ciudad española donde mejor se come

Ni Barcelona ni Madrid, ni siquiera tampoco la vecina Donostia. 'The Times' ha vuelto hacer sonreír a Bilbao al situar a la capital vizcaína a ... la cabeza de las ciudades españolas donde mejor se come. La distinción le cae como un guante en pleno verano y con la ciudad llena de turistas, muchos de ellos británicos. Otro puntazo para sacar pecho.

El periódico británico ha elaborado un ranking con las 10 ciudades españolas en las que, según dicen, mejor se come. El artículo arranca con una clara recomendación: si tienes pensado visitar España, lo mejor es «llegar con hambre». «Con 17 comunidades autónomas y sus diversas recetas, este no es solo un lugar donde se come bien, sino un país donde la comida es la esencia de la vida cotidiana, conformando comunidad, tradición e identidad», destaca el rotativo.

'The Times' afirma que «los españoles han convertido la comida en un ritual, una comunión pausada entre copas y pequeños platos repletos de paella con azafrán, jamón ibérico sedoso, pimientos brillantes y deliciosas lonchas de manchego».

En medio de la geografía nacional, Bilbao se sitúa en lo más alto de una lista que incluye también a Sevilla, Logroño, Oviedo, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia, Palma de Mallorca y Zaragoza. «Cualquier amante de la gastronomía que recorra los puestos, admirando el marisco y las verduras, comprenderá por qué la cocina vasca es una de las mejores del mundo», elogia el medio.

Puestos a destacar, los periodistas de 'The Times' reparan en lo mejor de Bilbao: «los elaborados pintxos de las callejuelas del casco antiguo» y los gastrobares de Bilbao La Vieja. «Sin olvidar los numerosos restaurantes con estrellas Michelin, la calidad es excepcional», asegura.

Cumplidos que llenan de orgullo y sabor a Bilbao.