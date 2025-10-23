Tecnología que transforma Tecnalia reúne a más de cien empresas en la Torre Iberdrola para impulsar la colaboración en I+D+i y la competitividad tecnológica

El mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España, referente en Europa y miembro de la Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Tecnalia, celebró ayer en la Torre Iberdrola su segundo encuentro de socios. El objetivo: reunir a empresas y organizaciones comprometidas con la I+D+i para colaborar, compartir conocimiento y transformar la innovación en valor para las empresas y la sociedad. Durante la jornada, los participantes pudieron intercambiar iniciativas innovadoras con organizaciones líderes de distintos sectores, así como explorar soluciones conjuntas a retos complejos mediante el conocimiento multitecnológico y multisectorial. La cita reforzó la apuesta por la innovación y la tecnología como herramientas clave para anticiparse a los desafíos e impulsar la competitividad.

El evento, presentado por Elena Schaeidt, contó con las intervenciones de Álex Belaustegui, presidente de Tecnalia, y Jesús Valero, director general. También participaron Javier Fernández Aguado, socio director de Mind Blue; Toni Segarra, director creativo y socio fundador de Alegre Roca; y Guille Viglione, director creativo de Dimensión y grupo Ladv y CEO fundador de Lacréme.

La jornada incluyó una mesa redonda sobre las aplicaciones de las tecnologías cuánticas como una de las grandes oportunidades del futuro. Moderada por Iñigo Arizaga, director de Tecnologías Cuánticas de Tecnalia, contó con la participación de Vanesa Díaz, CEO de LuxQuanta; Javier González Conde, CEO de Quantum Mads; Jesús Domínguez, cofundador y CEO de Quanvia; y los investigadores de Tecnalia Raúl Guerrero y Mikel Quintana.

