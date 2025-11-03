La tarifa del agua corriente subirá 9,6 euros de media el próximo año en Bizkaia

Para un domicilio medio de cuatro personas, la tarifa del agua subirá 9,6 euros el próximo año en Bizkaia. Un incremento que se repartirá ... entre las cuatro facturas trimestrales que gira cada año el Consorcio a la población. La subida del importe de los servicios de abastecimiento y saneamiento fue aprobada en la asamblea general de la entidad. El coste del agua supone el 1% del gasto doméstico, según afirma esta administración.

La entidad destaca a su vez la labor que realiza a la hora de depurar y devolver a los cauces gran parte del agua empleada en los domicilios. De cada 3 euros que gastan los particulares en agua corriente el Consorcio recupera y sanea 1.000 litros.

La asamblea general del Consorcio de Aguas ha aprobado esta tarde su presupuesto para 2026. Las cuentas ascienden a 262 millones de euros, 21,2 millones más que los del ejercicio actual. De esta cantidad 57,8 millones de euros servirán para financiar las obras de conexión de Busturialdea con el sistema Zadorra, el desdoblamiento de la conducción Ballonti-Las Carreras, la rehabilitación y conexión en red primaria de los depósitos de Bilbato (Zalla) y Ametzaga (Güeñes) o la unificación del abastecimiento Berriatua y Ondarroa.

Al área del saneamiento se dedicarán 49,1 millones para la obra del tanque de tormentas de Galindo y varias actuaciones en la EDAR de Galindo (Sestao), entre otra serie de actuaciones. Además se reservan 350.000 euros para el plan de ayuda para que los municipios renueven sus redes de abastecimiento.