Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda La oferta de esta fórmula de ocio que consiste en salir de juerga a la hora de la siesta, es cada vez más amplia y, de hecho, se extiende a los viernes

Los tardeos de Bilbao también vuelven al cole. Con la llegada de septiembre, han finalizado las vacaciones y han regresado los quehaceres diarios, las clases, el trabajo, el gimnasio... Y , cómo no, los planes para divertirse con la cuadrilla el fin de semana. Sin embargo, lo de salir por la noche ha ido perdiendo fuelle en la villa frente a la moda del tardeo, un concepto de ocio que en el último año se ha consolidado en la capital vizcaína con cada vez más empresas y locales que ofertan eventos y fiestas. Un auténtico furor.

La nueva costumbre de adelantar la farra a la hora de la siesta y aprovechar el día siguiente ha cuajado tanto en el botxo que Bilbao se ha convertido en una de las ciudades referentes del norte de España, al nivel de Madrid o Barcelona. Esta temporada el tardeo bilbaíno arranca con importantes novedades: más días y nuevos emplazamientos. La oferta cada vez es más amplia.

Se trata de un fenómeno que ha implicado un cambio de hábitos y por el que han optado varias generaciones -el rango de edades es amplio, de entre 30 y 50 años-. Empresas como Bilboleo, Countdown Parties o Salseo Bilbao organizan estos eventos en salas como La Ribera, Moma, Budha, Crystal, Bombón Club, Davinci, Mytho, Back&Stage, que pone en marcha la sesión 'Sandungeo' con música comercial y reggaeton; o Velvet, la nueva discoteca de General Concha que gestionan los dueños de Moma. Este año también van a tratar de exprimirlos al máximo.

Este mismo fin de semana ya hay eventos programados en varios de los mencionados locales. El grueso de las fiestas están previstas para el sábado. Seguirá siendo la jornada estrella, la más demandada, pero las promotoras se han propuesto también sacar tajada de los viernes. Para hoy mismo hay varias opciones.

Los viernes, de terraceo

Entre ellas, destaca el tardeo que Salseo organiza en la terraza del Hotel Radisson. Este 'rooftop' de la Gran Vía es uno de las más espectaculares de Bilbao y desde hoy se va a sumar a la moda del tardeo todos los viernes. Está dirigido a mayores de 25 años. Hay lista de invitados a la que uno se puede apuntar en la web de compra de entradas pero también tickets a 5 euros que no incluyen consumición. La sesión arranca a las siete de la tarde y termina sobre las doce menos cuarto. Se anuncia con el reclamo de «vivir uno de los atardeceres más top de la ciudad».

Arriba, la terraza del Radisson, en el centro, la nueva discoteca Velvet, y en la imagen inferior, el Ama 94. E. C. , Countdown Parties

Asimismo, Countdown Parties, una de las empresas pioneras del tardeo en el botxo, continúa con su apuesta de extender esta fórmula de ocio más allá de Bilbao. En Getxo, tanto hoy como mañana, hay dos eventos programados entre las seis y la una de la madrugada. Ambos se celebran en Vela Terraza, ubicada en el Puerto Deportivo. Y durante el resto del mes también hay previstas fiestas 'afterwork' los jueves en Bilbao, en concreto, en el Ama 94, el bar que los fundadores de Countdown Parties abrieron en febrero del año pasado en Colón de Larreátegui.

Una revolución

El tardeo ha supuesto toda una revolución en la ciudad. Sobre todo, en los dos últimos años. A grandes rasgos, el plan es el siguiente: la jornada festiva arranca a la hora del vermú -pocos lo perdonan-, le sigue una animada comida con su correspondiente sobremesa y de ahí, directos a mover el esqueleto hasta una hora prudente, para así no desperdiciar el día siguiente.

El pasado año, además, se celebraron tardeos XXL -llamados también 'mega tardeos'- que resultaron un éxito. Como ejemplo, los dos que se celebraron en el anillo VIP de San Mamés estas pasadas navidades, en San Valentín o el que acogió en marzo el Bilbao Arena, en Miribilla, con 3.000 personas.

