El éxito del 'tardeo' en Bilbao: esta es la fiesta que triunfa los sábados

Basta con darse un garbeo un sábado por Bilbao para comprobar que algo ha cambiado. Las seis de la tarde y varios pubs y discotecas de la ciudad se encuentran ya hasta la bandera. La música suena a tope, colas en la entrada, barras repletas ... de tragos, outfits para la ocasión... La moda del 'tardeo' en la capital vizcaína ha derivado en un auténtico furor.

A grandes rasgos, el plan es el siguiente: la jornada festiva arranca a la hora del vermú -pocos lo perdonan-, le sigue una animada comida con su correspondiente sobremesa y de ahí, directos al desenfreno. Las quedadas de las cuadrillas para salir a mover el esqueleto los sábados por la tarde se han consolidado en la villa. Cada vez son más las empresas, promotoras y garitos que celebran fiestas de 'tardeo' y ofrecen -la mayoría previo el pago de una entrada- esta fórmula de ocio frente a la tradicional de la noche, en horas muy bajas en el caso de la capital vizcaína.

Para disfrutar de este nuevo concepto de juerga se juntan -y se desatan- diferentes generaciones: pandillas que se vienen arriba con el mítico 'Flying free', pero también con los 'hits' de Karol G o Rosalía. El rango de edades es amplio, de entre 25 y 45 años, gente que prefiere adelantar la hora de salir y no trasnochar para así el domingo estar como una rosa -si es que la cosa no se alarga demasiado, claro-. Un fenómeno que ha implicado un cambio de hábitos del que Bilboleo, Countdown Parties o Salseo Bilbao, los principales empresas que organizan estos eventos en salas como La Ribera, Moma, Budha, Crystal, Bombón Club, Davinci, Back&Stage o Mytho, tratan de exprimir al máximo.

«Una revolución»

El 'tardeo' ha roto todos los esquemas y que cada vez atrae a más público. «Ha sido una revolución. A día de hoy, en Bilbao hay más oferta que en Madrid o Barcelona. Evento que sacamos, evento que llenamos», afirma Nacho Páez, CEO de El Tardet, la empresa barcelonesa que creó Bilboleo, una de las pioneras en la villa. Cuando comenzaron a organizar este tipo de fiestas, asegura que los propios empresarios «no daban un duro por ellas». Pero funcionó y han demostrado que no se trataba de una tendencia pasajera. Este nuevo concepto de fiesta llegó al botxo para quedarse. «Había muchas dudas, pero nosotros lo teníamos claro: en Bilbao, una ciudad con una cultura de calle, con el poteo y los pintxos como costumbres tan arraigadas, cómo no iba a funcionar este concepto», explica el responsable de esta promotora que organizó su primer en evento en septiembre de 2023 en La Ribera.

Sesión de 'tardeo' en Crystal. Countdown Parties Imagen de La Ribera un sábado por la tarde. Countdown Parties Una fiesta de Salseo Bilbao en Budha. Instagram A tope en Bombón Club. Bilboleo El 'tardeo' heavy que acoge la sala Mytho en Bolueta. E. C. 1 /

Andrea Donati, uno de los fundadores de Countdown Parties junto a Ibon Costela y Carlos Aguiriano, opina que la capital vizcaína «está en una corriente muy positiva. La gente de aquí está agradecida porque ofrecemos un ocio diferente y la de fuera se sorprende de que haya esto en Bilbao», desliza. En su caso no cobran entrada y funcionan con una lista de peticiones. Ya han traspasado fronteras y organizan fiestas en otras localidades vizcaínas como Getxo o Sopela -en La Ola, El Peñón, Fangaloka...-, pero también en San Sebastián. Todas con una excelente acogida. «En Donosti les hemos descubierto un mundo», señala este joven que se juntó a dos amigos de su etapa escolar en Jesuitas para montar esta promotora.

El 'tardeo' en Bilbao, de hecho, crece a velocidad de crucero. Tanto que, incluso, en fechas puntuales se han organizado eventos a tamaño XXL -llamados también 'mega tardeos'- que ha resultado un éxito. Como ejemplo, los dos que se celebraron en el anillo VIP de San Mamés estas pasadas navidades o los próximos de San Valentín, con casi todo vendido desde hace semanas o el del 22 de marzo en el Bilbao Arena, en Miribilla, para 3.000 personas, que ya ha puesto entradas a la venta y están volando.

Salseo Bilbao es otra de las empresas que se ha subido al carro de este 'boom' y que ha apostado por esta nueva estrategia de las fiestas masivas. «Las productoras que trabajamos el 'tardeo' nos dimos cuenta de que, además del circuito de los sábados, podemos exprimir esta moda con grandes eventos. Hasta la fecha, han tenido una acogida tremenda», explica Julen Arredondo, uno de los socios de esta promotora que nació en febrero del año pasado.

Cartel del 'mega tardeo' de Miribilla. Bilboleo

¿Y por qué ha triunfado el 'tardeo' en Bilbao? Los profesionales que explotan el fenómeno opinan que responde a varios factores. Arredondo, con una dilatada trayectoria en el ocio nocturno de la ciudad -además de promotor, es DJ y se le puede ver habitualmente pinchando en la cabina de Moma-, lo observa desde un prisma social. Un cambio de hábitos de la «última generación que frecuentó las grandes discotecas bilbaínas» y que ahora, con unos añitos más a sus espaldas, no quieren renunciar a salir de jarana. «Es gente que se ha hecho mayor y que no es que no quiera salir, sino que no le iban bien los horarios». El CEO de Bilboleo también se posiciona en este sentido y destaca la ventaja que permite adelantar la farra y no dejarla para la noche: «Tu cuerpo te pide tener un domingo sin resaca. Es un modelo de ocio que gusta mucho porque permite aprovechar el domingo», arguye.

Aumento de la competencia

La pandemia también ha jugado un papel determinante en esta explosión de 'tardeos' en el botxo, pero también en otras ciudades del país. Countdown Parties experimentó con este modelo de ocio poco tiempo después de las últimas restricciones horarias post-confinamiento. «El covid nos hizo adelantar horarios y claro que ha influido. La gente ha visto que salir antes y volver antes a casa te permite ser más persona al día siguiente».

Txarly Romero, precursor del 'tardeo' heavy en la sala Mytho de Bolueta, considera que la pandemia fue «determinante», pero la crisis del ocio nocturno en la capital vizcaína también ha influido. «Cada vez hay menos discotecas en Bilbao y a eso se le junta que a la gente le gusta más disfrutar del día», destaca el promotor y agitador cultural que se encuentra estudiando nuevas posibilidades de 'tardeo' como un karaoke, ya que «es un fenómeno que va a más».

Sobre la competencia existente, los profesionales consultados consideran que, por el momento, la tarta en Bilbao es grande y hay espacio para todos. Sin embargo, cada empresa trata de especializarse y dirigirse a un público. «Nuestro objetivo es sacar de la monotonía a la gente, pero no buscamos hacer fiestas en los sitios de siempre», apunta el fundador de Countdown Parties. «Competencia tiene que haberla para seguir mejorando y espabilando», añade este profesional del sector. A juicio de Nacho Páez, CEO de Bilboleo, la clave es ofrecer «una oferta variada». «La competencia es lógica, pero nosotros apostamos por música en directo como preámbulo, sorteos... Hemos ido añadiendo más salas, más conceptos... Porque esto va a más y la gente responde».