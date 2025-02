Los reyes del 'tardeo' en Bilbao llevan el buen ambiente a su nuevo bar del centro.

Silvia Andrés Viernes, 28 de febrero 2025, 16:59 Comenta Compartir

Es indiscutible que el 'tardeo' está más que de moda en Bilbao. Son muchos los locales que organizan fiestas de tarde como opción para ... aquellos que no quieren o no pueden alternar por la noche. Unos de los grandes pioneros de los tardeos en Bilbao allá por 2015 fueron tres amigos vizcaínos que se conocían desde el colegio y que por aquel entonces tenían apenas 20 años: Carlos Aguiriano, Ibon Costela y Andrea Donati. «Creamos Countdown parties para organizar una fiesta de Nochevieja, salió muy bien y empezamos a hacer más. Pronto nos dimos cuenta de que era clave enfocar las fiestas por rango de edad y gestionando el acceso por lista de invitados. Al principio, nos costó que la gente entrara en esa dinámica, pero la verdad es que en poco tiempo fueron consiguiendo mucho éxito», explica Andrea. Tanto que, ahora mismo, no solo organizan las fiestas en locales bilbaínos sino que también han extendido su propuesta a otras ciudades como Donostia y Madrid. De hecho, este mismo viernes por la tarde celebran la fiesta de tardeo de Carnaval en Etxekobe, en el Monte Cobetas, desde las siete de la tarde hasta las tres y media de la madrugada.

Ampliar Carlos Aguiriano, Andrea Donati e Ibon Costela, fundadores de Countdown parties y dueños de Ama 94. Mikel Larena Estos jóvenes emprendedores no han querido quedarse solo con las tan exitosas fiestas que organizan desde hace ya una década. Ahora que entran en la treintena y aunque se dedican también a sus respectivos trabajos, acaban de dar un paso más allá en su trayectoria profesional en el mundo de la hostelería. Ha sido con la apertura de Ama 94, un bar ubicado en el número 8 de Colón de Larreategui, con un nombre que tiene una profunda carga emocional. «Es un homenaje a todas las madres del mundo y en especial a las nuestras, Itziar, Lucía y, sobre todo, Begoña, que ya no está entre nosotros. Y el número es por nuestro año de nacimiento y porque además es el prefijo de Bilbao, la ciudad que amamos», explica Andrea. Ampliar Mikel Larena De este modo, no es extraño que el lema de Ama 94 sea «No somos tu madre, pero te cuidaremos igual». Y no han escatimado en empeño, ganas e ilusión para conseguirlo. Lo primero fue encontrar el lugar idóneo en el corazón del Botxo. «La verdad es que llevábamos bastante tiempo con la idea de poner en marcha algo propio y al final vimos la oportunidad perfecta en el local donde estaba Pershïc», explica Andrea. Un lugar junto a Jardines de Albia que llamaba la atención por su decoración, sus alfombras y por ofrecer un bazar con objetos exóticos y muy coloridos, desde ropa hasta piezas para el hogar. Ampliar Mikel Larena Tardeo tranquilo Andrea, Ibon y Carlos han mantenido la esencia del antiguo local, pero le han imprimido su propio sello de identidad, buscando un objetivo «muy sencillo y necesario». «Queremos que Ama 94 se convierta en un punto de encuentro para tomar algo con tus amigos, disfrutar a gusto y charlar tranquilo», explica Andrea. De lunes a sábado abren a las doce del mediodía y los jueves, viernes y sábados su «tardeo tranquilo» se alarga hasta pasada la medianoche. En ese sentido, es un lugar perfecto para, por ejemplo, quedar con amigos o compañeros de trabajo e ir entrando en materia antes de acudir a una de sus fiestas Countdown. «Aquí garantizamos una atención exquisita, hemos buscado al mejor equipo, y un hilo musical de fondo agradable, para tomarse un vinito o una cerveza o lo que se tercie en un ambiente inmejorable. Un plan ideal entre semana o en finde», proponen. Y por supuesto, con algún acompañamiento gastronómico para picotear que están terminando de dar forma: sándwiches, una tabla de jamón, otra de queso, gildas... Ampliar Mikel Larena Según confiesan estos jóvenes emprendedores, «la verdad es que muchas personas nos pedían algo así. La gente quiere tener opciones diferentes en Bilbao y nos decían que no las encontraban tan fácilmente». Curiosamente, es exactamente el mismo impulso que les llevó a organizar las Countdown parties, la necesidad del público de encontrar ofertas de ocio alternativas, con un espíritu de diversión diferente. Sin duda, el poder de convocatoria que tienen después de tantos años con las fiestas de tardeo llevará a muchos a convertir Ama 94 en su nuevo lugar de encuentro. «También nos gustaría ser una recomendación imprescindible para la gente que visita Bilbao. Sabemos que les gusta nuestra costumbre de estar tomando algo en una terraza tranquilamente, porque en otras ciudades es más habitual que se queden dentro de los locales. Nosotros les recibiremos encantados y a todos les cuidaremos igual que lo hacen las madres», concluye Andrea.

